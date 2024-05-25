Samanyolu Haber /Gündem / Tenkil Sergisi Helsinki’de açıldı: ‘Topyekün’ cezalandırmanın somut delilleri sergileniyor /25 Mayıs 2024 16:09

Tenkil Sergisi Helsinki’de açıldı: ‘Topyekün’ cezalandırmanın somut delilleri sergileniyor

25-26 Mayıs günlerinde Helsinki’de yapılan World Village Festivali’nde Türkiye’de yaşanan Tenkil Felaketi’nin mağdurlarının hikayeleri de anlatılıyor. Soykırım hukuku, ‘Direnç ve Cesaret Kahramanları: Tenkil Felaketi’nde Upstanders (Direnenler)” adlı gezici sergide onlarca insanın hikayesi üzerinden aktarılıyor.

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Helsinki’deki 'Dünya Köy Festivali'nde Tenkil Felaketi Sergisi açıldı. Festivalde 15 Temmuz sonrasındaki ‘topyekün’ cezalandırmanın somut delilleri sergileniyor.

Helsinki’de bugün başlayan ve yarın sona erecek olan ‘World Village Festival’e Tenkil Müzesi de katılıyor. Açılan sergide 15 Temmuz sonrasında Türkiye’de yaşanan topyekün cezalandırmanın somut delilleri sergileniyor.


Festivalde yabancı konukları ağırlamaya devam ediyoruz. 'Duyduklarım beni çıldırttı çok çok üzgünüm, doğrular için uğraşanlara dünya çok acımasız.'


CESARET VE DİRENÇ KAHRAMANLARININ HİKAYELERİ SERGİDE ANLATILIYOR

İki gün boyunca takip edilebilecek serginin ana teması olan “upstanders“; adaletsizlik, baskı ve zorluklar karşısında olumlu eylemde bulunan bireyler 
anlamına geliyor. Sergide ‘Cesaret Kahramanları’ olarak Halime Gülsu, Gökhan Açıkkollu ve Haluk Savaş‘a, Direnç Kahramanları olarak da Ayça Güler ve Gonca Kara’nın hikayelerine yer verilecek.

İKTİDARIN SİSTEMATİK BASKISINA DİRENDİLER

Sergiye ev sahipliği yapan Finlandiya merkezli Together Platformu (FinPolar Derneği) Başkanı Veli Çağlar, “Türkiye iktidarı tarafından dayatılan sistematik baskı ve yaygın korkuya rağmen, bu ayağa kalkan ve duruş sergilemeden çekinmeyen bireylerin hikayelerini paylaşarak, onların cesaret ve dirençlerini onurlandırmak istiyoruz” dedi. Çağlar, 200’den fazla NGO’nun katıldığı festivalde Türkiye’deki tenkil sürecini duyurmak için çadır müze etkinliğini Tenkil Müzesi ile beraber yaptıklarını kaydetti.

KAHRAMAN DURUŞLARI UNUTTURMAMAK İSTİYORUZ

Tenkil Müzesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Aydın ise “Tenkil Felaketi hala devam eden bir süreç. 2 milyondan fazla insanın acımasızca kolektif cezalandırıldığı, sosyal ölüme terk edildiği bir süreç. Gerek yaşanmakta olanları, gerekse bu süreç esnasında gösterilen kahraman duruşları unutturmamak bundan dolayı bu kadar önemli. Tenkil Müzesi’nin hedefi, unutturmayarak yüzleşmeyi sağlamak” dedi.

Sergiye gezen yabancı bir konuk ise “Duyduklarım beni çıldırttı çok çok üzgünüm, doğrular için uğraşanlara dünya çok acımasız” ifadesinde bulundu.
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