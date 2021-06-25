Samanyolu Haber /Gündem / Eken'den Soylu'ya cevap: O daha 15 yaşındayken ben... /25 Haziran 2021 12:30

Eken'den Soylu'ya cevap: O daha 15 yaşındayken ben...

Emekli yarbay Korkut Eken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için “Hiç sevmem. Karanlık bir tiptir” sözlerine yanıt verdi.

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Uzun süredir sessizliğini koruyan Korkut Eken, yazılı bir açıklama yaparak İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.  “Devlete 35 yıl onuru ve şerefiyle hizmet etmiş, 3 madalya sahibi, Kıbrıs ve Güneydoğu gazisi emekli bir MİT/asker personeli olarak bu sözlere cevabım şöyledir” diyen Korkut Eken, şu ifadeleri kullandı: 
“Bizim PKK ile mücadelemiz, İçişleri Bakanımız henüz 15 yaşındayken, 15 Ağustos 1984’te başladı. Bugünkü teknik imkanların olmadığı (gece görüş sistemleri, haberleşmedeki yenilikler, İHA-SİHA gibi hava desteği yokken göğüs göğüse mücadeleyi kastediyorum) o günün şartlarını takdirlerinize bırakıyorum. Bizim literatürümüzde karanlık tip; uyuşturucu kaçakçıları, silah tacirleri, fuhuş çeteleri vesaire için kullanılan bir deyimdir.  Devlete bunca yıl hizmet etmiş, terörle mücadeleye yıllarını adamış bir vatansever olarak, bu sözleri ‘talihsiz bir açıklama’ olarak değerlendiriyorum.”

“Geçmişi bilmeyen geleceğe yön veremez” diye devam eden Eken, “Yıllardır PKK ve DHKP-C’nin hedefi durumundayım. Bakanın bu açıklaması, sadece ve sadece bizi hedef tahtasına koyan terör örgütlerini sevindirmiştir. Hayatımın hiçbir noktasında karanlık bir tip olmadım. İçişleri Bakanlığı makamı bizim için kutsal olmakla birlikte, orada oturan ‘devlet adamlığı’ vasıflarını taşıması gereken bu kişinin açıklamalarını şiddetle reddediyorum” dedi.
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