Samanyolu Haber /Gündem / Ankara ve Edirne merkezli cadı avında 31 gözaltı kararı /25 Haziran 2021 12:31

Ankara ve Edirne merkezli cadı avında 31 gözaltı kararı

Cadı avında merkez bu sefer Edirne ve Ankara'ydı. Edirne merkezli soruşturmada 9 ilde 21 kişi hakkında; Ankara merkezli soruşturmada ise 3 ilde 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen cadı avında kapsamında, doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale’de başlatılan operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen soruşturmalarda ise Bylock kullandıkları ileri sürülen 5’i aktif görevde öğretmen olmak üzere 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık 5’i aktif görevde öğretmen olmak üzere 10 kişinin Bylock kullandıklarını ileri sürüp gözaltı kararı verdi.

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