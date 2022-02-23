Ekim Alptekin'e 'Bit Yavrusu' benzetmesi

Ekim Alptekin İngilizce olarak attığı tweette, Rus Savaş uçağının, Türk F-16'sı tarafından düşürülerek 'Rus saldırganlığına karşı ilk arşılık veren ülkenin Türkiye olduğu' propagandasını yapmaya kalktı.

İngilizce olarak attığı tweette, Rus Savaş uçağının, Türk F-16'sı tarafından düşürülerek 'Rus saldırganlığına karşı ilk arşılık veren ülkenin Türkiye olduğu' propagandasını yapmaya kalktı.





İÇERDE BAŞKA DIŞARIDA BAŞKA...







Erdoğan Rejimi'nin yıllardır Türk kamuoyuna, 'Rus uçağını düşüren F***'cilerdi' diye yaptığı propaganda herkes tarafından biliniyor.





Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Rus uçağının vurulması emrini ben verdim' açıklaması bile gözü dönmüş Erdoğan taraftarlarını bu kara propagandadan vazgeçirmedi.







Rus uçağını düşüren pilotlar Cemaat soruşturmasına maruz bırakıldı, tutuklandı...





EKİM ALPTEKİN'E TWİTTER KULLANICILARININ TEPKİSİ GECİKMEDİ





Twitter kullanıcısı Aslı R. Topuz, ''YAV**ĞA bak. İçerde “F***cüler Rus uçağını düşürdü.” Dışarda “Türkiye, Rus saldırganlığına ilk karşılık veren ülkeydi. ABD arkamızda durmadı. Şimdi bedel ödüyor.” dedi.



