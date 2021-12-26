Ekonomik kriz tartışmalarından kaçan Erdoğan 'Beyaz Türkler'e sığındı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’teki ‘pitbull’ saldırısını da toplumu kutuplaştırmak için kullandı. Saldırgan yapısı dolayısıyla evlerde beslenmesi çok tercih edilmeyen ve daha çok çete gruplarının kullandığı pitbull cinsi köpekler için, “Bu köpekler, parası bol olanların köpekleri” iddiasında bulundu ve ‘Beyaz Türkler’i suçladı. “Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın” dedi.





“PARASI BOL OLANLARIN KÖPEKLERİ”





Antep’te İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu Asiye Ateş hakkında konuştu.





Pitbull cinsi için “Bu köpekler, parası bol olanların köpekleri” diyen Erdoğan, “Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum” diye konuştu.





Erdoğan, “İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın” ifadelerini kullandı.





Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:





“4 yaşındaki Asiye yavrumuzu pitbulllar parçalama noktasına getirdi. Asiye yavrumuzu dün gece buradan çok değerli kardeşim Ömer Özkan kardeşimin hastanesine, Akdeniz Üniversitesi’ne naklettik. Bu köpekler, parası bol olanların köpekleri. O yavru orada paramparça oluyor, ‘acaba babasını nasıl aldatırız’ onun gayreti içindeler. Ama bunun bedelini ödeyecekler. Babasını da çalıştığı o yerden alıp, çok daha iye çalışabileceği bir yere yönlendireceğiz. Vatandaşımıza bu devlet nerede dedirtmedik dedirtmeyeceğiz.”