Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomiye ne olacak' videosu













Türkiye'nin en ünlü ekonomistlerinden biri olan Özgür Demirtaş, YouTube kanalında "Ekonomiye ne olacak" isimli bir video yayımladı. Türkiye'deki ekonomik durumu ve gelecekteki ekonomik göstergeleri ele alan ve çeşitli analizlerde bulunan Prof. Özgür Demirtaş'ın videosu izlenme rekoru kırdı. YouTube trendlerine ilk kez bir ekonomi videosu girdi.Ekonomist Prof. Demirtaş, yayımladığı videoda Türkiye'nin iki yıldır sürdürdüğü 'nas' ekonomi modelini şiddetle eleştirerek söz konusu modelin herhangi bir bilimsel temeli olmadığını ve yeterli tedbirleri sağlamadığını ekledi.Türkiye'nin ekonomisinin gün geçtikçe gerilediğini söyleyen Demirtaş, seçimden sonra ekonominin başına gelen Mehmet Şimşek'e destek sağlanması gerektiğini vurguladı.Bakan Mehmet Şimşek'in politikasını savunan Prof. Demirtaş, kısa süreli toparlanmalar için çalışmaların hemen başlatılması gerektiğini vurguladı. Bakan Şimşek'e bir kurul oluşturması gerektiğini söyleyen Prof. Demirtaş söz konusu kurulda hangi isimlerin yer alması gerektiğini de tek tek saydı.Prof. Demirtaş şu ifadeleri kullandı: "Bir kurul kurulabilir. Bu kurulda Türkiye’nin en bilgili, dünya çapında bilinen en liyakatli insanları olabilir. Uzman oldukları alanda görüş bildirebilirler. Bu kurulda olan insanların 1 kuruş para almasına gerek yok. Konuma, koltuğa, isme gerek yok.Bu kurul şunu yapar: Geçmiş 15 günü değerlendirir ve 15 günde bir rapor yazar. Der ki, “Ekonomi takımının şu yaptıkları doğrudur, şu yaptıkları eksiktir, şu yaptıkları yanlıştır.” Ve tavsiyede bulunur, denir ki, “Yanlışları düzeltelim, eksikleri tamamlayalım, doğrulara devam edelim.”- Prof. Dr. Hakan Kara (Merkez Bankası eski başekonomisti)- Mahfi Eğilmez (İktisatçı)- Prof. Dr. Kamil Yılmaz (Koç Üniversitesi öğretim üyesi)- Kerim Rota (Gelecek Partisi ekonomi politikaları başkanı)- Prof. Dr. Selva Demiralp (Koç Üniversitesi öğretim üyesi)- Haluk Bürümcekçi (Ekonomist)- Prof. Dr. Veysel Ulusoy (Enflasyon Araştırma Grubu kurucusu)- Murat Uçer (Ekonomist)- Prof. Dr. Ümit Özlale (İYİ Parti kalkınma politikaları başkanı)- İbrahim Kahveci (Ekonomi yazarı)- Prof. Dr. Refet Gürkaynak (İktisatçı)- Uğur Gürses (Ekonomi yazarı)