Ekonomistlerden Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki atamaya tepki

"DÜŞMANIM BİLE"













"HEM DE NE YAĞ"













"BİR ÇİVİ DAHA"





"ALLAHTAN EKONOMİ EĞİTİMİ YOK"





"PUSULASI ŞAŞMIŞ"













"BEKLENEN OLDU"





Ekonomist Murat Sağman atama kararını Twitter hesabından paylaşarak, "Beklenen oldu. Hazine ve Maliye bakanı Lütfü Elvan görevden istifa etti (affını istedi) yerine Nureddin Nebati getirildi" ifadelerini kullandı.











Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı öncesi eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesi önemli" demişti.Bunun üzerine Merkez Bankası'nın faiz kararından bir gün önce partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizi savunanla beraber olamam, olmam" diyerek Elvan'a tepki göstermişti. Grup toplantısında bulunan herkesin Erdoğan'ın bu konuşmasını alkışladığı sırada Elvan'ın alkışlamaması dikkat çekmiş, kulislerde istifa ettiği ya da edeceği söylentilerinin dolaşmasına sebep olmuştu.Kulislerde görevden istifa ettiği ancak yerine geçecek isim bulunamadığı konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla istifası doğrulandı. Yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı.Nebati'nin atanması sonrası dolar kuru rekor seviyelere ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası ekonomistler de yeni atamaya tepki gösterdi.İşte o tepkiler:Twitter hesabından açıklama yapan gazeteci ve ekonomist Emin Çapa, "Düşmanım bile "af talebi kabul edildi" aşağılamasına maruz kalmasın. Herkese onuruyla istifa etmek nasip olsun" dedi.Atama kararına yönelik açıklama yapan ekonomist Mustafa Sönmez, "Herşey gibi Nebati Yağ fiyatlarında da hızlı artışlar görülecek. Hem de ne yağ!" diyerek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yaptığı yağ ithalat işlerine gönderme yaptı.İyi Parti Grup Başkanvekili ve ekonomist Erhan Usta, Resmi Gazete'de yer alan atama kararının görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın affı kabul edilmiş. Yerine Nurettin Nebati atanmış. Türkiye ekonomisinin tabutuna bir çivi daha çakıldı" diye konuştu.Ekonomist Uğur Gürses de karar sonrası Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada, "Allahtan ekonomi eğitimi yok; ekonomide deneyler başka türlü olmazdı..." şeklinde konuştu.Ekonomist Evren Devrim Zeylut da karar sonrası açıklama yapanlardı. Twitter hesabından açıklama yapan Zelyut, şunları söyledi:"-AKP kontrolü artık kaybetti!-Akil insanları bozuk para gibi harcamanın bedeli kurda çok ağır bir şekilde karşımıza çıkacak. İstifa eden Lütfi bey değildir, istifa eden akıldır, mantıktır, gerçeklerden uzaklaşmaktır.-Türk ekonomisinin pusulası şaşmış, kaptan köşkü boştur!"