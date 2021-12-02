Merkez'in müdahale etkisiz kaldı :Dövizi tutmak için yaklaşık 1 milyar dolar satmışlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasalara satım yönünden doğrudan müdahalesi sonrası 12.42 seviyesine çekilen dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomistler tarafından ‘temel öğretiye’ aykırı olarak nitelenen ‘düşük faiz, düşük enflasyon’ söylemini yinelemesi sonrası yeniden 13.30'un üzerine yükseldi.





Yaşananlar, atılan adımı etkisiz kılarken Merkez'in müdahalesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.





Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre , Merkez Bankası doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etti.





Merkez Bankası ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle, müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.





Dolar/TL kotasyonlarında kademelerin cılız olmasının, satış ihtiyacının sınırlı kalmasında etkili olduğu belirtiliyor.