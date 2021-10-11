Samanyolu Haber /Gündem / Ekran başında zaman geçiren gençlerde 'miyop' tehlikesi /11 Ekim 2021 14:04

Ekran başında zaman geçiren gençlerde 'miyop' tehlikesi

Dünyanın önde gelen tıp bültenlerinden birinde yayımlanan yeni bir çalışmada, ekran başında geçirilen süre ile çocuk ve yetişkinlerdeki miyop (uzağı görememe) tehlikesi ile şiddetinin artışı arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkarılmış.

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Bu hafta The Lancet Digital Health bülteninde yayımlanan erişime açık araştırma, Singapur, Avustralya, Çin ve İngiltere’de çalışan bilim insanları tarafından yürütülmüş. Makalenin yazarları, 3 aylık bebeklerden 33 yaşındaki genç yetişkinlere kadar değişen örnek boyutunda akıllı cihazlara maruz kalma miktarı ile miyopun araştırıldığı 3.000’den fazla çalışmayı incelemiş.

Yazarlar mevcut çalışmaları analiz edip istatistiksel şekilde birleştirdikten sonra, akıllı cihazları uzun süre kullanmanın (ör. cep telefonuna bakmak) miyop tehlikesini %30 artırdığını; bunun aşırı bilgisayar kullanımıyla birleştiğinde ise tehlikenin %80 civarına yükseldiğini ortaya çıkarmışlar.

Tam da araştırmanın yayımlandığı bu zamanlarda dünya çapındaki milyonlarca çocuk, okulların COVID-19 salgını yüzünden kapanması sebebiyle uzaktan eğitim yöntemleri kullanarak önemli miktarda zaman geçirdi.
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