Ekrem İmamoğlu İstanbul Havalimanı’nı ziyaret etti

İstanbul Havalimanı’nı ziyaret ederek İGA yönetimiyle bir araya gelen İmamoğlu "Türkiye’nin ve dünyanın en büyüğü olmaya koşan hava limanı" dedi.



sol.org.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Havalimanı’nda havalimanının işletmeci şirketi İGA yönetimiyle bir araya geldi.





İGA (Istanbul Grand Airport) A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Kadri Samsunlu ile yaklaşık 2 saat süren bir toplantı yapan İmamoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada “İstanbul’un en büyük hava limanı. Türkiye’nin ve dünyanın en büyüğü olmaya koşan hava limanı” dedi.





İBB yönetiminin havalimanı işletmesiyle sıkı bir koordinasyon halinde olması gerektiğini söyleyen İmamoğlu “Bugün keyifli bir 2 saat geçirdik. Bütün hususları sıraladık. İstanbul’un bir parçası olan havalimanının nasıl işleri kolaylaşabilir, bizden beklentileri, bizim havalimanından beklentilerimiz noktasında verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.





İmamoğlu “Bütün bunlar, İstanbulluların yaşamını kolaylaştırma görüşmeleri. Elbette ki Sabiha Gökçen’le de bu buluşmayı yapacağız. Biz, İstanbul’un her kurumuyla, hizmet veren her kuruluşuyla, en üst seviyede ilişkiyle bir süreç yönetme talebindeyiz” diye konuştu.