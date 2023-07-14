Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha: Hapis cezası ve siyasi yasak istemi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan ve hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası ile siyasi yasak uygulanması kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya "hakaret ettiği" gerekçesiyle açılan davada 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.





Siyasi yasak istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve siyasi yasak talep edildi.





İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, hakaret suçunun, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle, cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması talep edildi.





Savcılık, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama', 'suç işlemeye tahrik' ve 'iftira' suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.





İmamoğlu ne demişti?

25 Ekim 2022’de Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda İBB Başkanı İmamoğlu ile Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı arasında bir gerginlik yaşanmıştı.





Açılış konuşmasını yapan Yazıcı’dan sonra sahneye gelen İmamoğlu, konuşmasından önce salonda yaşanan gerginliğe yönelik, "Arkadaşlar, o arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Sakin, nezaketsiz, bakın arkadaşlar müsaade edin. Bir sakin olun. Vatandaşlarımız buraya döner misiniz? Lütfen, lütfen... Bakın provokasyon devam ediyor. İlgilenmeyin, kötü söz sahibine aittir" ifadelerini kullanmıştı.





İmamoğlu sözlerine şu şekilde devam etmişti: "Arkadaş provakasyona devam ediyor, ilgilenmeyin. Kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş. Twitter belediyeciliği yapıyor. Twitter belediye başkanlığı yapıyor."