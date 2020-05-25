Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran cümle /25 Mayıs 2020 20:55

Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran cümle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, inlemeye gittiği ve yapım çalışmaları 2,5 yıldır durmuş olan Yenidoğan - Cumhuriyet - Emek Metro Hattı'nda sorduğu bir soruya verilen cevap sonrası sinirlendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapım çalışmaları 2,5 yıldır durmuş halde olan Yenidoğan - Cumhuriyet - Emek Metro Hattını inceledi. İmamoğlu, metro projesindeki karşılaştığı manzara karşısında sinirlendi.

2017'den beri çalışmaları durmuş olan metro hattında incelemede bulunan İmamoğlu karşılaştığı metro hattındaki kuyulara isyan etti. Metro hattındaki kuyular için İmamoğlu "Bu kadar geleceği görülmeyen bir çalışmada yani direkt bu şekilde bu semtin içinde kuyu açılması bir metot mudur? Meraktan soruyorum..." sözlerine görevli kadın "Eğer bütçeniz net değilse belli değilse..." diye yanıt verdi. İmamoğlu bu sözlere karşılık olarak "Bütçeniz net değilse buradan mı başlanır? Nedir bu yani delip delip hayret yani... Şuraya bakar mısınız binanın yanı yani..." diye isyan etti. 

Sorunlu metro hattına ilişkin bilgi veren İmamoğlu "Ne yazık ki yatırım planında olmayan 2017'nin sonundan beri yani 2,5 yıldır duran bundan 10 ay önce durmuş haliyle aldığımız ve tasarımı sıkıntılı bir kılçık hat" dedi.  Metro hattındaki kuyulardan yurttaşların da tedirgin olduğunu söyleyen İmamoğlu durumu tamamıyla inceleyip tartışacaklarını belirtti.
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