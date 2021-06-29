Samanyolu Haber /Gündem / Ekşioğlu’nun eşinin kullandığı uçak bakım kimin çıktı /29 Haziran 2021 23:25

Ekşioğlu’nun eşinin kullandığı uçak bakım kimin çıktı

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in gündeme getirdiği ve Cinan Ekşioğlu’nun eşinin Bodrum’dan İstanbul’a manikür ve pedikür bakımı için gittiği özel jet bakın kimin çıktı.

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kronos34.news'te yer alan habere göre Cihan Ekşioğlu'nun eşi Katerina Ekşioğlu'nun Bodrum'dan İstanbul'a manikür ve pedikür yaptırmak için giderken kullandığı uçağın çökülen Boydak Holding'e ait olduğu ortaya çıktı. Boydak Holding'in sahipleri cezaevinde bulunuyor.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, Cinan Ekşioğlu’nun eşinin Bodrum’dan İstanbul’a manikür ve pedikür bakımı için özel jetle gittiğini iddia etmişti. Sosyal medyada Katerina Ekşioğlu’nun uçak içerisinde fotoğraflar düştükten sonra çok sayıda sosyal medya kullanıcı uçağın yönetimine önce kayyım atanan sonrada TMSF’ye devredilen Boydak Holding’e ait olduğunu yazdı.

Sedat Peker, Cihan Ekşioğlu’nun ‘F... borsası’nın mucidi olduğunu ve Burak Başlılar’ın Ukranya’daki alışveriş merkezine çöken isim olduğunu iddia etmişti. Peker, Ekşioğlu’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çok yakın bir isim olduğuna dikkat çekmişti.

Peker’in iddiaları ve sosyal medyada fotoğraflarla ilgili Cihan Ekşioğlu’ndan bir açıklama gelmedi. Ekşioğlu, eşinin ‘alın teriyle kazandığı parayla aldığı özel jetle’ değil; gasp edilen Boydakların jetiyle manikür ve pedikür yaptırmaya gitmiş.

UÇAK TMSF TARAFINDAN SATLIĞA ÇIKARILDI

TMSF tarafından holding bünyesinde bulunan Cessna Cetation Sovereign 680 Tip Jet Uçağın satışa çıkarıldı. Yapılan ihalede uçağın satışı için 5 milyon 500 bin dolar bedel belirlendi. İhaleye katılan firmaların tekliflerinin düşük olmasından dolayı satış gerçekleşmedi.

TMSF Başkanı Muhidddin Gülal, 2021 yılı şubat ayında yaptığı açıklamada, Boydak Holding’in uçağının küçük olduğu için talep gelmediğini belirterek, “Tekrar bir deneyeceğiz. Bu uçakları satmak istiyoruz. Çünkü havacılık hakikaten bizi zorluyor. En azından bu alandan bu uçaklarla ilgili kısımdan kurtulmak istiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Holding sahipleri Hacı Boydak, Mehduh Boydak ve Şükrü Boydak cezaevinde bulunuyorlar.
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