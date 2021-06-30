[Nurullah Kaya ] Erken finalin kazananı İngiltere oldu

















Almanlar bugün gerçekten çok üzgün. Aslında İngiltere ile Almanya arasındaki rekabetin çok farklı bir anlamı vardır. Oyleki oğlumun bugünkü futbol antrenmanı bu önemli maç için iptal edilmişti. Bir antrenmanin ne kadar önemli olduğunu burada yaşayanlar çok iyi bilir. Almanya'daki futbolla ilgilenen herkes bu karşılamaya kilitlenmişti. Bu iki ülke, genel olarak tarih boyunca sürekli bir rekabet içinde olmuştur. Tarihlerdeki savaşlardan sanayiye, Avrupa Birliği'den futbola kadar hemen her alanda....





Maça dönersek, karşılaşmaya iki takım da kontrollü bir oyunla başlarken ilk 45 dakikada eşitliği kimse bozamadi. Her iki takım sahada temkinliydi. İlk yarıyı golsüz bitiren iki futbol devi, karşılamanin ikinci yarısında daha farkliydi. İngiltere soyunma odasından daha hırslı dönmüştu. İngilizlerin baskılarını ani bir fırsatla şansa çevirmenin yollarını arayan Almanya çok cesur olamadığı için oyunda geriye düştü.





75. dakikada Luke Shaw'un sol kanattan içeri gönderdiği ortaya vuran Raheem Sterling topu filelerle buluşturdu ve İngiltere 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra Almanya, maçın avuçlarından kaçtığını anladi. Thomas Müller ile net bir gol pozisyonu yakalasa da başarılı olamadı.

86. dakikada ise Harry Kane maçı bitiren golü attı.





İngiltere,çeyrek finale adını yazdırırken Almanlar turnuvaya çok erken veda etti. Böylece şampiyonada tarihi bir değişiklik daha oldu. İngiltere 1975'ten bu yana Wembley'de yenemedigi Panzerleri bu kez evine eli boş gönderdi.





Şampiyonada bugün ilginç bir istatistik daha ortaya çıktı 'ölüm grubu' olarak adlandırılan F Grubu'nda son 16 turuna yükselen hiçbir takım çeyrek finale kalamadı. Almanya, Fransa, Portekiz ve Macaristan'ın yer aldığı F Grubu'nda ilk Macarlar grup sonuncusu olarak turnuvaya veda etmişti.