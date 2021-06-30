Samanyolu Haber /Spor / [Nurullah Kaya ] Erken finalin kazananı İngiltere oldu /30 Haziran 2021 00:21

[Nurullah Kaya ] Erken finalin kazananı İngiltere oldu

EURO 2020, bugün erken final denilebilecek bir maça sahne oldu. İngiltere ile Almanya, Wembley'de unutulmaz bir karşılaşma gerçekleştirdi. Almanya, son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmasa da istediği golleri atamadı ve hem sahadan hem de şampiyonadan eli boş ayrıldı.

SHABER3.COM





Almanlar bugün gerçekten çok üzgün. Aslında İngiltere ile Almanya arasındaki rekabetin  çok farklı bir anlamı vardır. Oyleki oğlumun bugünkü futbol antrenmanı bu önemli maç için iptal edilmişti. Bir antrenmanin ne kadar önemli olduğunu burada yaşayanlar çok iyi bilir. Almanya'daki futbolla ilgilenen herkes bu karşılamaya kilitlenmişti.  Bu iki ülke, genel olarak tarih boyunca sürekli bir rekabet içinde olmuştur. Tarihlerdeki savaşlardan sanayiye, Avrupa Birliği'den futbola kadar hemen her alanda.... 

Maça dönersek, karşılaşmaya  iki takım da kontrollü bir oyunla başlarken ilk 45 dakikada eşitliği kimse bozamadi. Her iki takım sahada  temkinliydi. İlk yarıyı golsüz bitiren iki futbol devi,  karşılamanin ikinci yarısında daha farkliydi. İngiltere soyunma odasından daha hırslı dönmüştu. İngilizlerin baskılarını ani bir fırsatla şansa çevirmenin yollarını arayan Almanya çok cesur olamadığı için oyunda geriye düştü.

75. dakikada Luke Shaw'un sol kanattan içeri gönderdiği ortaya vuran Raheem Sterling topu filelerle buluşturdu ve İngiltere 1-0 öne geçti.
Bu golden  sonra Almanya, maçın avuçlarından kaçtığını anladi. Thomas Müller ile net bir gol pozisyonu yakalasa da başarılı olamadı.
86. dakikada ise Harry Kane maçı bitiren golü attı.

İngiltere,çeyrek  finale adını yazdırırken Almanlar turnuvaya çok erken veda etti. Böylece şampiyonada tarihi bir değişiklik daha oldu. İngiltere 1975'ten bu yana Wembley'de yenemedigi Panzerleri bu kez evine eli boş gönderdi.  

 Şampiyonada bugün ilginç bir istatistik daha ortaya çıktı   'ölüm grubu' olarak adlandırılan F Grubu'nda son 16 turuna yükselen hiçbir takım çeyrek finale kalamadı. Almanya, Fransa, Portekiz ve Macaristan'ın yer aldığı F Grubu'nda ilk Macarlar grup sonuncusu olarak turnuvaya veda etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [Nurullah Kaya ] Erken finalin kazananı İngiltere oldu Sonraki Haber >>

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:37:22