Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de transfer açıklaması: Anlaşmaya varıldı /30 Haziran 2021 00:30

Fenerbahçe'de transfer açıklaması: Anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncu ile anlaşma sağladığı ve sağlık kontrolü sonra imza atılacağı açıklandı.

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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un formasını giyen 29 yaşındaki İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiği, kontrollerin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

Kulüpten yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir.

Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır."

Ocak 2019'dan beri Alanyaspor'un formasını giyen Caulker, Akdeniz ekibinde geçtiğimiz sezon oynadığı 32 maçta üç gol ve iki asistlik performans göstermişti.
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