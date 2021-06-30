Fenerbahçe'de transfer açıklaması: Anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un formasını giyen 29 yaşındaki İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiği, kontrollerin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.





Kulüpten yayınlanan açıklama şu şekilde:





"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir.





Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır."





Ocak 2019'dan beri Alanyaspor'un formasını giyen Caulker, Akdeniz ekibinde geçtiğimiz sezon oynadığı 32 maçta üç gol ve iki asistlik performans göstermişti.