Samanyolu Haber /Gündem / Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain ele geçirildi /08 Şubat 2022 13:16

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain ele geçirildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayaquil sehrindeki limanda yapılan denetimlerde, varış noktası Türkiye olan bir muz konteynerinde yaklaşık 44 paket saf kokain ele geçirildi

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain


Ekvador Narkotik Birimleri, dedektör köpeklerin yardımıyla tespit edilen uyuşturucunun, konteynerin dışındaki soğutma paneline saklandığını ve toplamda 43 kilo 856 gram olduğunu bildirdi.

Türkiye’ye kokain sevkiyatında Ekvador'un adı geçen yıldan bu yana daha sık geçiyor. Geçen Mayıs ayında Türkiye’ye gönderilmek istenirken Panama’da ele geçirilen 616 paket kokain ve 2021 Haziran ayında Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin muz yüklü iki konteynerde yakaladığı 1,3 ton kokain de Ekvador çıkışlıydı.Mersin Limanı’nda yapılan bu operasyon, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda kokain olarak kayıtlara geçmişti.


“Ekvador’un kokain ticaretindeki önemi artıyor”

ABD hükümeti, geçen Eylül ayında Ekvador’u dünyada en çok uyuşturucu sevkiyatı veya üretimi yapılan ülkeler listesine dahil etmişti.

Ekvador Narkotik Polisi Başkanı Giovanni Ponce’ye göre Kolombiya’da üretilen yıllık bin 200 ton civarı kokainin yaklaşık 450 tonu, Ekvador’un sınır komşuları olan Nariño ve Putumayo eyaletlerinde işleniyor. Bu kokainin 200-250 tonu kaçak yollardan Ekvador’a sokularak doğrudan ya da işlendikten sonra başka ülkelere sevk ediliyor.

Uzmanlar Ekvador’un önceki yıllarda Kolombiya’da üretilen kokain sevkiyatında bir geçiş noktasıyken bugün kokainin depolandığı, işlendiği ve dağıtımının yapıldığı bir merkeze dönüştüğünü bildiriyor.

Narkotik polisi verilerine göre Kolombiya'da 2019’da 79 ton, 2020’de 128 ton ve 2021’de 140 tonun üzerinde kokain ele geçirildi.
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