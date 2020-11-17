El Beşir gitti, Türkiye gözden düştü... Sudan Rusya'yı çağırdı

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Sudan'daki Port Sudan şehrinde Rus donanma üssünün kurulmasına yönelik teklifi kabul edildi.







Buna göre, üssün inşası için gerekli arazi Sudan tarafından ücretsiz sağlanacak. Rusya, üssü desteklemek için Sudan'daki havaalanları ve limanlar aracılığıyla ihtiyaç duyduğu her türlü silah, cephane ve diğer teçhizatı getirme hakkına sahip olacak.





İnşa edilmesi planlanan üste 300 personel ve nükleer güçle çalışanlar dahil 4 gemi aynı anda bulunabilecek.





Rus donanma üssünün kurulacağı Port Sudan, Türkiye'ye tahsis edildiği belirtilen Sevakin Adası'na yaklaşık 60 km mesafede bulunuyor.





Sevakin Adası





Tayyip Erdoğan Aralık 2017'de Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir iktidardayken Sevakin Adası'nı istemiş ve el Beşir bu talebi olumlu karşılamıştı. Sevakin Adası, 99 yıllığına Türkiye tahsis edilmişti. Her ne kadar Türkiye tarihi yapıları restore edeceğini duyursa da adanın stratejik konumu askeri üs sorularını da beraberinde getirdi.





Fakat el Beşir'in darbe ile görevinden uzaklaştırılması sonrası Sudan Ulusal Ümmet Partisi Başkan Yardımcısı Fadlallah Furma, Sputnik’e yaptığı açıklamada "Ömer el Beşir döneminde birçok ulusal konuyla ilgili politikacıların veya halkın görüşü sorulmuyordu. Bize Türk mirası kaldı. Korunması yönünde ortak çalışma çok güzel bir şey. Ama Sevakin’in başka amaçlar için kullanılması kesinlikle kabul edilemez. Türkiye veya başka bir ülkeye ait olsun bu adada askeri üs yapımı mümkün değil. Kızıl Deniz hassas bir bölge, tüm dünya için ulaşım koridoru, yabancı askeri üs varlığı da dünya yasalarına aykırı" demişti.





Ömer el Beşir sonrası, Türkiye ile Sudan arasında Sevakin Adası konusunda yapılan anlaşmanın akıbeti ve donanma üssü kurma planıyla ilgili Türkiye'den resmi yetkililerden bir açıklama yapılmadı.





Uluslararası güvenlik uzmanı Prof. Michael Tanchum, Rusya'nın Sudan'da donanma üssü kurmasıyla ilgili "Türkiye Ömer el Beşir'in gidişiyle Sudan'daki donanma üssünü kaybederken Rusya Sudan'da donanma üssü kuruyor." yorumunda bulundu. Tanchum ayrıca, Rusya'nın Kızıldeniz bölgesinde de önemli bir aktör haline geldiğini belirtti.





Öte yandan Stockholm Barış ve Araştırma Enstitüsü’nün (SIPRİ) raporunda Afrika haritası Sevakin’de Türkiye’nin üssü olduğunu gösteriliyor.