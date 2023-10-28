El Clasico’da Real Madrid, Barcelona’yı 2-1 mağlup etti

İspanya La Liga’nın 11. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Olimpico Lluis Companys Stadı’nda oynanan El Clasico’yu konuk takım geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başardı.



Ligdeki 10 maçında yenilgi görmeden derbiye çıkan Barcelona, 6. dakikada İlkay Gündoğan’ın golüyle neredeyse maça 1-0 önde başladı.



Real Madrid derbide cevabını ikinci yarıda Jude Bellingham ile verdi. 20 yaşındaki İngiliz yıldız Bellingham, ilk resmi El Clasico maçında 68 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.



Bellingham, 1992-93 sezonundan bu yana LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve “El Clasico”da çıktığı ilk maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başaran ilk Real Madrid futbolcusu oldu.



Real Madrid bu sonucun ardından 28 puanla liderliğini sürdürürken, Barcelona 24 puanla 3. sırada kaldı.