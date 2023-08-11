Elazığ Cezaevi’ndeki ‘infaz’ girişiminde gardiyanlar sadece seyretmiş

Elazığ 1 No'lu Cezaevi’nde tutuklu KHK’lı üsteğmen M.Y., bugünkü açık görüşte saldırının ayrıntılarını eşine anlattı. Kronos’tan Sevinç Özarslan’ın haberinde yer alan mağdur yakınının ifadesi şöyle:



Sevinç Hanım açık görüşten yeni çıktım. Eşim iyi çok şükür. Gece üç civarı, ayın 7’si sabahı Gültekin Alan ve Fatih Kocatay (eşim isminden tam emin değil) iki kişiler. Bu iki saldırgan gece revire diye acile çıkış yapıyorlar. Revirdekilerin elinden sıyrılıp (?) eşimin de olduğu koridora geçiyor.



Burada güvenlik sıfırmış. Eşim 10 aydır burada, normalde de hiç kilitlemiyorlarmış koğuş kapılarını. Paldır kuldur girmiş tabi saldırganlar da.



Gardiyanlar hiçbir şekilde müdahale etmemişler. Sadece seyretmişler. Saldırgan Gültekin Alan eşimin hücresine giriyor, çık dışarı diyor, eşim karşı çıkıyor, arkadaşına sesleniyor, o da geliyor. Eşimi kollarından üç yerinden, karın boşluğundan bir de akciğerine yakın bir bölgeden yaralamış. Şiş gibi ince sivri bir şeyle yaralıyor.



Sonra eşimi bırakıp Ömer Halisdemir’in davasında yargılanan bir astsubayı rehin alıyor. Sabaha kadar rehin tutuyor. En sonunda anlaşma sağlanarak rehin kurtarılıyor.