Elazığ’da peş peşe iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02.32’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.





Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.





4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

Bu depremin ardından saat 03.03’te yine merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise AFAD tarafından 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Sivrice, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde hissedilse de sokakların genel olarak boş olduğu gözlendi.