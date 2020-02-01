Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ’da peş peşe iki deprem /01 Şubat 2020 10:48

Elazığ’da peş peşe iki deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün sabaha karşı peş peşe iki deprem meydana geldi. Saat 02.32'de gerçekleşen ilk depremin 4.5, yaklaşık yarım saat sonra gelen ikinci depremin ise 4.2 büyüklüğünde olduğu tespit edildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02.32’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM
Bu depremin ardından saat 03.03’te yine merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise AFAD tarafından 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Sivrice, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde hissedilse de sokakların genel olarak boş olduğu gözlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elazığ’da peş peşe iki deprem Sonraki Haber >>

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Aracın deposu alev aldı

Aracın deposu alev aldı

İlginç kaza: Otoparkta adama geyik çarptı

İlginç kaza: Otoparkta adama geyik çarptı

Sütunlar da 'Çin malı' çıkınca

Sütunlar da 'Çin malı' çıkınca

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Hakaretler havada uçuştu!

Hakaretler havada uçuştu!

Yandaş Hadi Özışık sözü tükenince stüdyoyu terk etti

Yandaş Hadi Özışık sözü tükenince stüdyoyu terk etti

Hayalet şehir gibi...

Hayalet şehir gibi...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:44:26