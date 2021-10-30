Samanyolu Haber /Gündem / Elektriğe yeni zam sinyali /30 Ekim 2021 13:56

Elektriğe yeni zam sinyali

Merkez Bankası uzmanları, doğal gazdan üretilen elektriğin payının bu yıl yüzde 39.3’e tırmandığını, bunun da yeni bir zam ve enflasyon artışına yol açabileceğini hesapladı.

SHABER3.COM

Merkez Bankası (MB), iklim değişikliği yüzünden barajlarda üretilen elektrik miktarının azaldığını, buna karşılık son dönemde fiyatı olağanüstü artan doğal gazdan üretilen elektrik miktarının arttığını, bunun da yeni bir zam ve enflasyon artışına yol açabileceğini hesapladı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Merkez Bankası uzmanlarının yeni yayımlanan enflasyon raporuna koyduğu araştırma notuna göre, 2015 ila 2020 yılları arasında barajlardan üretilen elektriğin payı ortalama yüzde 22.3 düzeyinde seyrederken, bu yıl bu pay yüzde 14.6'ya geriledi. Buna karşılık aynı dönemde doğalgazın elektrik üretimi içindeki payı yüzde 32.5 düzeyindeyken bu yıl yüzde 39.3'e yükseldi.

ENFLASYONU ARTIRACAK

Merkez Bankası uzmanları, kur ve dünya fiyatlarındaki artış yüzünden ciddi ölçüde zamlanan pahalı doğal gazdan üretilen pahalı elektriğin tüketiciye zam olarak yansıyabileceği uyarısında bulundular. Uzmanların yaptığı tahminlere göre, elektrik üretim maliyetinde yaşanan bu artış elektrik fiyatlarına zam olarak yansıyacak ve bunun sonucunda da enflasyon doğrudan 0.27 puan, dolaylı olarak da 0.15 puan olmak üzere toplamda 0.42 puan yükselecek. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elektriğe yeni zam sinyali Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:03:38