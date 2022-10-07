Samanyolu Haber /Dünya / "Elektronik savunma hattı" /07 Ekim 2022 23:47

"Elektronik savunma hattı"

Polonya yönetiminin Rusya ile kara bağlantısı olmayan ancak Rusya'ya bağlı bulunan Kaliningrad sınırına "elektronik savunma hattı" inşa edeceği ifade edildi.

SHABER3.COM

Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında gerilen Polonya-Rusya ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

Polonya yönetiminin Rusya ile kara bağlantısı olmayan ancak Rusya'ya bağlı bulunan Kaliningrad sınırına "elektronik savunma hattı" inşa edeceği ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Polonya Cumhuriyeti İçişleri ve İdare Bakan Yardımcısı Maciej Wonsik, Rusya'ya karşı atılacak güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maciej Wonsik, Polonya'nın Rusya'ya ait Kaliningrad sınırına "elektronik savunma hattı" inşa edileceğini söyledi.

Wonsik, "Sınırda özel sensörler, termal kameralar ve kameraların konuşlanmasından bahsediyoruz" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Elektronik savunma hattı" Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sesinden Medine'nin Gül'ü

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sesinden Medine'nin Gül'ü

AKP’liler mikrofonu unuttu, skandal sözleri herkes duydu

AKP’liler mikrofonu unuttu, skandal sözleri herkes duydu

İran, Fransız ajanların videosunu yayınladı

İran, Fransız ajanların videosunu yayınladı

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi

Özel hastanede skandal

Özel hastanede skandal

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

Almanya nasıl birleşti?

Almanya nasıl birleşti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:12:38