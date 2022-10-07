Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında gerilen Polonya-Rusya ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.







Polonya yönetiminin Rusya ile kara bağlantısı olmayan ancak Rusya'ya bağlı bulunan Kaliningrad sınırına "elektronik savunma hattı" inşa edeceği ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Polonya Cumhuriyeti İçişleri ve İdare Bakan Yardımcısı Maciej Wonsik, Rusya'ya karşı atılacak güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Polonya Cumhuriyeti İçişleri ve İdare Bakan Yardımcısı Maciej Wonsik, Rusya'ya karşı atılacak güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maciej Wonsik, Polonya'nın Rusya'ya ait Kaliningrad sınırına "elektronik savunma hattı" inşa edileceğini söyledi.Wonsik, "Sınırda özel sensörler, termal kameralar ve kameraların konuşlanmasından bahsediyoruz" dedi.