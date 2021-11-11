Elon Musk, 5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Dünyanın en zengin insanlarından olan Tesla’nın patronu Elon Musk, şirketteki 5 milyar dolarlık hissesini elden çıkardı.





Satış, Musk’ın Twitter’daki 63 milyon takipçisine, şirket hisselerinin yüzde 10’unu satıp satmamayı sormasından birkaç gün sonra geldi.





Musk düzenleyici kuruluşa gönderdiği açıklamada, satışın, ‘hisse senetleri opsiyon işlemlerinden doğan vergi yükümlülüklerini karşılamak’ için yapıldığını ifade etti.





Açıklamada ayrıca işlemlerin eylül ortasında benimsenen daha önceden ayarlanmış bir işlem planına dayanarak yapıldığı da kaydedildi.





Musk’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ankette, hisseleri satmasının tavsiye edilmesinden beri Tesla’nın hisseleri yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti. Ankete 3,5 milyon kişi katılmış ve katılımcıların yüzde 58’i Musk’a hisselerini satmasını önermişti.





Dünyanın en değerli otomotiv şirketi olarak görülen Tesla’ya, 1 trilyon dolardan fazla değer biçiliyor. Musk’ın Tesla’daki hisseleri şirketin yüzde 60’ına tekabül ediyor. Bu durum, Musk’ın ‘sözünü yerine getirebilmesi’ için ilave hisse senedi satışına gidebileceğini işaret ediyor.





ANKETİN ARKASINDA ‘MİLYARDER VERGİSİ’ VAR





Elon Musk, ABD’deki Demokrat Partili bazı siyasilerin önerdiği ‘milyarder vergisi’ önerisine karşı çıkıyor.





Öneri yasalaşırsa, Musk’ın da içinde olduğu milyarderler, eskiye göre yüksek oranda vergi ödemesi gerçekleştirecek. Musk’ın servetinin gelecek yıl daha da büyüyeceği tahmin ediliyor; ancak milyarder vergisi yasasının geçmesi durumunda, çok daha fazla vergi ödeyecek.





Elon Musk anketin hemen ardından attığı bir tweette, “Nakit maaş veya bonus almadığımı unutmayın. Sadece hisselerim var. Dolayısıyla vergi ödemenin benim için tek yolu hisse satmak” ifadelerini kullanmıştı.