Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı /10 Ağustos 2022 11:16

Elon Musk 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı

Musk satıştan elde edilen gelirin Twitter’ın açtığı davayı kaybetmesi durumunda sosyal medya platformuna yönelik muhtemel bir anlaşmanın finansmanı için kullanılabileceğini söyledi.

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Salı gecesi yayımlanan bir dizi finansal belgeye göre Tesla CEO'su Elon Musk elektrikli otomobil üreticisi şirketin yaklaşık 6,9 milyar dolar değerindeki 7,9 milyon adet hissesini sattı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Musk satıştan elde edilen gelirin, Twitter ile olan yasal süreci kaybetmesi durumunda olası bir Twitter anlaşmasının finansmanı için kullanılabileceğini söyledi.

CNBC'nin haberinde Tesla'nın 4 Ağustos'ta ABD'nin Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen 2022 yıllık hissedar toplantısının ardından yayımlanan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) belgelerine göre işlemlerin 5 ve 9 Ağustos arasında gerçekleştiği belirtildi.

MUSK DAHA ÖNCE HİSSE SATMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
Musk geçen aylarda sosyal medya hesabında 28 Nisan'dan sonra başka bir Tesla hissesi satmayı planlamadığını söylemişti. O hafta yayımlanan SEC belgeleri Musk'ın yaklaşık 8,4 milyar dolar değerinde hisse sattığını ortaya çıkarmıştı.


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