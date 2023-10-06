Samanyolu Haber /Gündem / Elon Musk’a bir dava daha /06 Ekim 2023 10:06

Elon Musk’a bir dava daha

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yeni adı ‘X’ olan sosyal medya şirketi Twitter’ın satın alımına ilişkin soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle Elon Musk’a dava açtı.

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Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesine yapılan başvuruda, SEC’in geçen yıl nisan ayında başlattığı soruşturma kapsamında Musk’ı 15 Eylül’de ifade vermeye çağırdığı ancak Musk’ın ifade vermeye gelmediği bildirildi.

Başvuruda, SEC’in söz konusu soruşturmada Musk’ın Twitter hisselerini satın alması ve yaptığı yatırıma ilişkin beyanlarını incelediği belirtildi.

SEC’in avukatları tarafından yapılan şikayette, Musk’ın ifade vermemesinin federal menkul kıymetler yasalarının ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesine yönelik soruşturmayı engellediği ve geciktirdiği kaydedildi. Mahkemeden Musk’ın SEC’in ifade talebine uymaya mecbur bırakılması istendi.

Musk’a geçtiğimiz günlerde ‘karalama’ ve ‘haksız rekabetle ticari marka ihlali’nden ayrı ayrı dava açılmıştı. Altı ay önce de, işten çıkartılan Twitter yöneticileri alacaklarınından dolayı dava açmıştı. Bir buçuk sene önce de Twitter hissedarları, yüklü miktarda hisse satın aldığını vaktinde açıklamadığı gerekçesiyle Musk’a dava açmıştı.
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