Elon Musk bir e-posta attı, 16,7 milyar dolar kaybetti

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, “Ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatının” olduğu ve çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltmaları gerektiğini belirttiği bir e-postayı önceki gün şirketin üst düzey yöneticilerine gönderdi.





Bunun üzerine Tesla hisseleri dün yüzde 9,2 değer kaybetti.





Bloomberg verilerine göre, Musk’ın serveti dün 16,7 milyar dolar azalarak 211 milyar dolara geriledi. Dünyanın en zengin insanı Musk, üç gün önce de şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postada “ya iş yerine geri dönün ya da işten ayrılın” diyerek ültimatomda bulunmuştu.





Tesla’nın düzenleyici kuruluşa gönderdiği yıllık bilgilendirmeye göre, 2021 sonu itibarıyla şirket ve tüm birimlerinde toplam yaklaşık 100 bin kişi istihdam edilmekteydi.





TESLA’DA 7 AYLIK KAYIP 500 MİLYAR DOLARI AŞTI

4 Kasım 2021 tarihinde 1 trilyon 235 milyar dolara ulaşan Tesla’nın borsa değeri, dün 728,9 milyar dolara kadar geriledi. Tesla’da 7 aylık kayıp yüzde 41’e ulaştı.





Yılbaşından bu yana servetindeki düşüş 59,5 milyar dolara ulaşmasına rağmen Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını koruyor.





ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yükselen enflasyonu frenlemek üzere mart ayında faiz artışlarına başlaması ve parasal daralmaya gitme kararı, Tesla dahil ABD’deki büyük şirket hisselerinde sert düşüşleri de beraberinde getirmişti.





Musk’ın potansiyel resesyon ve bunun otomobil üreticilerine dolaylı etkileri konusundaki sert uyarısı şu ana kadar sektörde yapılan en açık ve dikkat çeken tahmin oldu.





Her ne kadar resesyon riskine dair endişeler artsa da, Tesla’nın araçlarına yönelik talep güçlü kaldı ve ekonomik daralmanın sinyalini veren ABD’deki otomobil satıcılarının artan stokları gibi geleneksel göstergeler henüz gerçekleşmedi.





Çin’deki corona virüsü salgınına bağlı kısıtlamalar nedeniyle fabrikaların yüksek maliyet yaratan iş kesintileri sonrasında Tesla, Shanghai’daki fabrikasını yeniden faaliyete geçirmekte zorlanmıştı.