Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA







Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde bulunan Nizamiye Külliyesi’nin banisi Kervancı olarak bilinen hayırsever işadamı Ali Katırcıoğlu, eşi Necla Katırcıoğlu’nu kaybetmenin hüznünü yaşıyor. İlerleyen yaşının getirdiği çeşitli hastalıklardan dolayı Ocak ayından itibaren hastanelerde tedavi gören 77 yaşındaki Necla Katırcıoğlu, son bir aydır Johannesburg’taki bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.









Bu sabah vefat eden Necla Katırcıoğlu, Nizamiye’nin arka bahçesindeki kabristanda Hicret arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 87 yaşındaki Ali Katırcıoğlu, yarım asrı geçen evlilikleri boyunca kendisine hayat arkadaşı olan ve son yaşanan süreçte Güney Afrika’da hicret günlerini beraber geçirdiği Nejla Katırcığlu’nun cenaze merasimi boyunca gözyaşlarını tutamadı. Güney Afrika’daki gurbetçiler de cenazede hazır bulundu. Necla Katırcıoğlu’nun misavirperverliğinden ve arkadaşlığından yıllarca istifade eden gurbetçi bayanlar da Nizamiye avlusunda sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladılar ve dualar okudular, cenazede gözyaşlarını tutamadılar.





Nizamiye’nin hocalarından Nebi Bey merhum Necla Katırcıoğlu’nun cenazesinde şu duayı yaptı, “Yaptığımız duaları, okuduğumuz Kuran’ları bugün aramızdan ayrılan Hacı Teyzemiz’in ruhuna hediye eyledik sen vasıl eyle Ya rabbi. Ömrünü Hizmet insanlarına hizmet etmek, yemek pişirmek, evini açmakla geçirmiş olan, son ömründe de hicretle müşerref olan Hacı Necla teyzemizin kabrini pür-nur eyle Yarabbel alemin. Allahım Kuran ve iman yolunda geçmiş bir ömür, ve Hadisi Şerif’te buyuruyorsun, ömrünü İslam yolunda geçirmiş, ağarmış saçları ben Cehennem ateşinde yakmaktan haya ederim diyorsun, Allah’ım buna inanarak diyoruz ki, Hacı Necla teyzemizin şefaatinden bizi mahrum eyleme, bizleri de onlar gibi hizmet-i îmâniye ve Kur'âniyede dâimâ muvaffak eyle. Hacı Amcamıza da sabırlar ihsan eyle Ya Rabbi.





Manisa’nın Salihli ilçesinde dünyaya gelen Necla Katırcıoğlu, güçlü hafızası, sürekli ibadet etmesi ve misafir ağırlaması ile hafızalarda yer edindi. Necla Katırcıoğlu’nun cenazesinde yerli Müslümanlar da hazır bulundu.





İstanbul’da yarım asrı geçen hayır faaliyetleri ile Türkiye’nin hemen her bölgesinden ve dünyanın onlarca ülkesinden binlerce talebenin dini ve müsbet ilimler almasına vesile olan 87 yaşındaki Ali Katırcıoğlu, kendi ifadesi ile, İstanbul’da Çamlıca’da başlayan Kuran hizmetinin devamı için Johannesburg’da Nizamiye’yi inşa etmişti. Ali Katırcığlu’nu, Sahraaltı Afrika’nın en büyük cami külliyesi ve külliye içinde fakirler için yaptırdığı klinik vesilesi ile son 10 yıldır Güney Afrika’dan ve çevre ülkelerden toplumun her kesiminden binlerce insan ziyaret etti.