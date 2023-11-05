Samanyolu Haber /Gündem / Elon Musk, ChatGPT’nin rakibi Grok’u piyasaya sürdü /05 Kasım 2023 16:45

Elon Musk, ChatGPT’nin rakibi Grok’u piyasaya sürdü

Elon Musk, Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotlarına meydan okumak amacıyla kurduğu yeni yapay zeka sistemi Grok'u piyasaya sürdü. İşte Grok'un özellikleri...

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Tesla ve SpaceX’in CEO'su Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI'ın ilk yapay zekasını piyasaya sürdü.

Musk, Grok’un bir yıl önce 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu X’ten gelen bilgilere anlık erişebildiğini söyledi.

Sohbet robotunun alaycılığı sevdiğini ve biraz mizahla yanıt verdiğini belirten Musk, Grok’a daha fazla kişilik kazandırmanın giderek kalabalıklaşan bir pazarda öne çıkmasını sağlayacağını umduğunu ekledi.

ÜCRETLİ SÜRÜMÜ AYLIK 16 DOLAR OLACAK
Geçen hafta eninde sonunda “yapay zekanın her şeyi yapabileceğini” ve insan işini geçersiz kılacağını söyleyen Musk, bu yılın başlarında xAI’ı kurdu. Sadece birkaç ay içinde yaratılmış olmasına rağmen Musk, diğer yapay zeka modellerine rakip olduğunu iddia ediyor.

Elon Musk’ın yapay zeka start-up’ı xAI ilk yapay zeka modelini piyasaya sürerek OpenAI, Google ve Meta’ya meydan okumaya çalışıyor.

Daha önce Google DeepMind ve Microsoft’ta çalışmış olan mühendislerden oluşan ekibi, Musk’ın 2015 yılında kurduğu ancak üç yıl sonra ayrıldığı OpenAI gibi daha köklü rakipleri yakalamak için yarışıyor.

xAI, Grok’un matematiksel sorgulara yanıt verme veya mantık gösterme yeteneğinin ChatGPT’nin ilk sürümünü destekleyen model olan OpenAI’nin GPT-3.5 modeliyle benzer olduğunu söyledi. Ancak xAI, mart ayında en son GPT-4 modelini yayınlayan OpenAI’nin gerisinde olduğunu da kabul etti.

Grok, deneme süresini tamamladıktan sonra, uygulamanın aylık yaklaşık 16 dolar tutarındaki yeni “Premium+” hizmetine başlayacak.
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