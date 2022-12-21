Elon Musk’ın Ukrayna teknoloji atağı!

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA







Ukrayna, Rus hava saldırılarına karşı koymak için binlerce Starlink anteni daha almak üzere Elon Musk'ın şirketi Space Exploration Technologies Corp. ile anlaşmaya vardığını açıkladı.





Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Bakan Mykhailo Fedorov, Ukrayna'nın binlerce Starlink anteni daha alacağını açıkladı. Fedorov, yaptığı röportajda, uydulardan indirilen internet hizmeti sağlayan 10.000'den fazla cihazın önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya gönderileceğini söyledi.





Fedorov, "SpaceX ve Musk, sorunlara hızla tepki veriyor ve bize yardımcı oluyor" diyerek doğrudan Musk ile görüştüğünü de sözlerine ekledi. Bakan, "Musk, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğine dair bize güvence verdi. Güçlü bir elektrik kesintisi yaşadığımızda, o gün ona mesaj attım ve anlık tepki verdi ve şimdiden bazı adımlar attı. Durumu anlıyor.” diye konuştu.