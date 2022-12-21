Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk’ın Ukrayna teknoloji atağı! /21 Aralık 2022 12:23

Elon Musk’ın Ukrayna teknoloji atağı!

Ukrayna, Elon Musk'ın şirketi Space Exploration Technologies’dan binlerce Starlink anteni alacak.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Ukrayna, Rus hava saldırılarına karşı koymak için binlerce Starlink anteni daha almak üzere Elon Musk'ın şirketi Space Exploration Technologies Corp. ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Bakan Mykhailo Fedorov, Ukrayna'nın binlerce Starlink anteni daha alacağını açıkladı. Fedorov, yaptığı röportajda, uydulardan indirilen internet hizmeti sağlayan 10.000'den fazla cihazın önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya gönderileceğini söyledi.

Fedorov, "SpaceX ve Musk, sorunlara hızla tepki veriyor ve bize yardımcı oluyor" diyerek doğrudan Musk ile görüştüğünü de sözlerine ekledi. Bakan, "Musk, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğine dair bize güvence verdi. Güçlü bir elektrik kesintisi yaşadığımızda, o gün ona mesaj attım ve anlık tepki verdi ve şimdiden bazı adımlar attı. Durumu anlıyor.” diye konuştu.
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