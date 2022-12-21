Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, Afrika’da Çin’le rekabet için yeni strateji hazırlıyor /21 Aralık 2022 12:21

Almanya, Afrika’da Çin’le rekabet için yeni strateji hazırlıyor

Afrika'da sermaye sorununun yanı sıra kuraklık ve bitmeyen iç karışıklıklar endüstrileşme mücadelesini zorlaştırsa da zengin maden yatakları ve genç nüfus gelişmiş ülkelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kıtaya yönelik ilgi, ülkeler arasında rekabetin artmasına da neden oluyor.

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Almanya, Afrika kıtasına yönelik yeni bir stratejiyle enerji, ham madde ve yeni pazar arayışları için Çin'e karşı rekabete hazırlanıyor.

Son yıllarda Çin, Türkiye, İtalya ve Hindistan’ın Afrika ülkelerine yatırımlarının artması dikkati çekerken, Almanya gibi bazı ülkeler de kıtadaki varlığını artırmak için yeni stratejiler geliştiriyor.

Alman şirketlerin geçen yıl yabancı ülkelerde yaptığı 163,7 milyar avroluk yatırımın sadece yüzde 1’i Afrika kıtasında gerçekleşti. 2021’de Alman sermayesinin yüzde 76’sı Avrupa ülkelerine giderken, Amerika kıtası yüzde 9 ile ikinci sırada, Asya yüzde 13 ile üçüncü sırda yer aldı.

Almanya’nın önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt’ta yer alan habere göre, Almanya, “Afrika ile Marshall Planı”nı yeni bir stratejiyle değiştirerek kıtada özellikle Çin ile rekabete hazırlanıyor. Bunun için Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze’nin Ocak 2023’te Afrika ile Marshall Planı”nı değiştirmeyi amaçlayan yeni bir Afrika stratejisi sunacağı belirtiliyor. Aynı zamanda Almanya, yeni Afrika stratejisi ile yumuşak gücünü artırarak küresel krizlere karşı kendini koruma altına almayı hedefliyor.

‘RAKİPLER ÇİN VE TÜRKİYE’

Almanya’nın kıtaya yönelik yeni taslak stratejisi, Çin ve Rusya’nın yanı sıra Türkiye ve Körfez ülkelerini de “kıtadaki rakipler” olarak gösteriyor. Taslakta, söz konusu ülkeler için “Altyapı inşa ediyorlar, ham maddelere, pazarlara ve siyasi nüfuza erişim için çabalıyorlar” ifadesine yer veriliyor. Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı, Afrika ile güçlü bir ortaklığın vasıflı işçiler ve enerji geçişinde Almanya’ya yardımcı olmasını bekliyor.

Almanya, ulusal hidrojen stratejisine katkı sağlamak için Afrika’da yeşil hidrojen üretimini ve yerel hidrojen ekonomilerinin gelişimini de teşvik etmek istiyor.

Çin, elektrikli otomobillerin bataryasında kullanılan kobalt gibi ham maddelerde söz sahibi olurken, Alman şirketleri bu tür kritik madenlere doğrudan erişemiyor.

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın yeni çalışmasına göre, Almanya, Afrika’da ülkelere bütçe desteği sağlayarak bu ülkelerin borçlarını ödemesini kolaylaştırmayı da planlıyor.
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