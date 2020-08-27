Samanyolu Haber /Gündem / Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayacak, tarih verdi /27 Ağustos 2020 13:10

Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayacak, tarih verdi

SpaceX'in CEO'su olan milyarder girişimci Elon Musk, insan beynini bilgisayara bağlayarak birleştirecek şirketi Neuralink’in etkinlik tarihini açıkladı.

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Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk'ın son projesi insan beynine çip takmak.   

28 AĞUSTOS'TA ETKİNLİK DÜZENLEYECEK
İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan  Musk, Neuralink’in 28 Ağustos’ta etkinlik düzenleyeceği duyuruldu. Kişisel Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Musk, cuma gecesi TSİ 01:00’de gerçekleşecek çevrimiçi etkinlikte çalışan bir Neuralink cihazı gösterileceğini belirtti.  
Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink  adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.   
Musk geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.  
Buna göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek. 
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