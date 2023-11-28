Elon Musk İsrail'i ziyaret etti, Netenyahu ile anlaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte 7 Ekim'de Hamas'ın saldırdığı yerlerden olan Kfar Aza kibbutzunu gezen Musk, daha sonra İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog ile de görüştü.



Musk İsrailli yetkililerle, sahibi olduğu uydu interneti hizmeti Starlink'in İsrail hükümetinin onayı haricinde Gazze'ye internet sağlamayacağı konusunda da anlaştı.



İsrail Devlet Başkanı Herzog, Musk'a "sizin yönettiğiniz de dahil olmak üzere, sosyal medya platformları anti-semitizm hastalığına liman oluyorlar" dedi.



Tesla ve Space X şirketlerinin de sahibi, milyarder iş insanı Musk ise, Herzog ile görüşmesinde, 'Hamas militanlarının çocukluklarından itibaren ciddi bir propagandaya maruz kaldıklarına' dikkat çekti; "İnsanların yanlış bilgilerle yüklendiklerinde neler yapabildikleri dikkate değer. Çocukluklarından itibaren bununla beslenenler, masum insanların öldürülmesinin iyi bir şey olduğuna inanabiliyor" dedi.



Musk ve Netanyahu, X üzerinden yayınlanan yaklaşık 20 dakikalık İngilizce bir söyleşi de yaptı.



Söyleşide Netanyahu bölgeye barış ve güvenliğin gelmesi için Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiğini kast ederek "Önce 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da, Japonya'da olduğu gibi, zehirli rejimden kurtulmak gerekiyor" dedi. Musk da "Başka yolu yok" diyerek cevap verdi.



Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in uydu interneti sağlayan Starlink hizmeti de İsrail ziyaretinde gündemdeydi.



Musk, İsrail'in Gazze'deki interneti kesmesi üzerine bölgedeki uluslararası yardım kuruluşlarına Starlink hizmeti sunma teklifinde bulunmuştu.



Ancak İsrail tarafından yapılan açıklamada, Musk'ın bu hizmeti Gazze topraklarında ancak İsrail hükümetinin onayı dahilinde sunmayı kabul ettiği belirtildi.



İsrail bu hizmetin, Hamas tarafından kullanılacağını iddia ediyor.