Ali Sabancı, ölümden döndüğü kazadan sonra ilk kez görüntülendi













"ARALARI KÖTÜ"

Geçtiğimiz Ağustos ayında Yunanistan’ın Leros adasında bot kazası geçiren ve yüzünde ciddi yaralanmalar oluşan Vuslat Doğan Sabancı ile eşi Ali Sabancı’nın arasının açıldığı iddia edilmişti.

Yunanistan’da eşi Vuslat Doğan Sabancı ile geçirdiği deniz kazası sonrası ölümden dönen Ali Sabancı, Galatasaray-Alanyaspor maçında tribünde görüntülendi.Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros adasında geçirdikleri bot kazasında ölümden dönmüştü. Ali Sabancı, geçirdiği kaza sonrası yeniden objektiflere takıldı.Sabancı Galatasaray- Alanya maçını locasından izledi. Kendisine ait özel locada arkadaşlarıyla maç izleyen Ali Sabancı'nın yüzündeki kazadan kalan izler dikkat çekti.Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Ali Sabancı, geçen ağustos ayında tekne kazası geçirip ölümün eşiğinden dönmüştü. Uzun süre tedavi gören iş insanı, aylar sonra görüntülenmişti.