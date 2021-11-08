Samanyolu Haber /Ekonomi / Elon Musk Twitter adını değiştirdi /08 Kasım 2021 22:21

Elon Musk Twitter adını değiştirdi

Elon Musk, tek hamlesiyle bu sefer farklı bir kripto para biriminin değerini yükselişe geçirdi. Twitter adını Lorde Edge yapan Musk, Lorde Edge’nin değerinin çok kısa sürede yüzde 630 artmasını sağladı.

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Webtekno'nun haberine göre, Elon Musk bu yılın bahar aylarında da kripto para piyasasını hareketlendiren hamleler yapmıştı. SpaceX ve Tesla’nın CEO’luğunu yapan Musk, yine Twitter hesabından yaptığı minik bir hamleyle layık gördüğü bir kripto parayı yükselişe soktu. Adını ‘Lorde Edge’ olarak değiştiren milyarder, aynı ada sahip bir kripto paranın değerinin kısa sürede yüzde 630 oranında artmasını sağladı.

Elon Musk, daha önce özellikle Bitcoin, Dogecoin ve Shiba Inu’nun değerleriyle oynayan sosyal medya hamleleriyle gündeme gelmişti. Musk, geçtiğimiz haftalarda da daha önce değerini yükselttiği Shiba Inu’nun değerini düşürmüştü.

Kripto piyasasına bugün giren Lorde Edge’in değeri bugün saat 14.00 civarlarında 0.00002644 TL ile en düşük seviyesindeydi. Twitter adı yaptığı para, akşam saatlerine doğru hızlı bir yükselişe geçti. Lorde Edge’in şu anki değeri, yüzde 630’luk tırmanışla 0.000228 TL oldu.
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