İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları devam ediyor. Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Lübnan hava sahası üzerinden Suriye'nin Humus ve Tartus kentlerine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.







Suriye tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının Lübnan'ın başkenti Beyrut’un kuzeyinden düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık vererek füzelerin çoğunu havada imha ettiği aktarıldı.





Açıklamada, Suriyeli 2 askerin yaralandığı ve maddi kayıp meydana geldiği ifade edildi.İsrail tarafından ise henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.





İsrail, Suriye’de 2011’de patlak veren iç savaştan bu yana İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.