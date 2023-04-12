Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk, Twitter şirketini kapattı /12 Nisan 2023 12:28

Elon Musk, Twitter şirketini kapattı

Ünlü iş insanı Elon Musk, geçen yıl Twitter'ı satın almıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre Elon Musk, Twitter şirketini kapattı.

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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, ünlü iş insanı Elon Musk'ın satın almasından sonra kötü günler yaşıyor.

Elon Musk yönetiminde olan Twitter'ın değerinin yarı yarıya düştüğü ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Twitter yeni bir konu ile gündeme geldi.

Son bilgilere göre, Laura Loomer isimli bir aktivist tarafından açılan davada Twitter Inc. isimli şirketin olmadığı ortaya çıktı.

Twitter Inc artık X Corp isimli şirketin bünyesinde yer alıyor. Yani artık Twitter isimli bir şirket bulunmuyor. 

ELON MUSK TWİTTER ŞİRKETİNİ NEDEN KAPATTI
Elon Musk'un bu hamlesinin nedeni olarak geçen yıllarda bahsettiği yeni bir projeden kaynaklandığı düşünülüyor.

Elon Musk, Çin'de kullanılan WeChat isimli bir uygulama yapmayı planlıyordu. WeChat uygulaması hem WhatsApp hem de bankacılık işlemleri için kullanılabiliyor.

Bu hareketle de Elon Musk'ın yeni projesini hayata geçirmeye çalıştığı tahmin ediliyor. 
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