Elon Musk'ın ayarları iyice bozuldu: ‘X’ adlı hesaba el koydu

Twitter’ın mavi kuş logosunu bırakıp “X” harfine geçmesine ilişkin tartışmalar sürerken, “@x” adlı kullanıcının hesabına el konulduğu ortaya çıktı. Hesabın sahibi fotoğrafcı Gene X Hwang, Salı günü olayın gerçekleştiğini ve kendi hesabının adının ‘@x12345678998765’ olarak değiştirildiğini açıkladı.Hwang, Musk’a kullanıcı adını satmaya hazır olduğunu söylediğini ancak herhangi bir teklif almadığını açıkladı. Bunun yerine, Twitter Hwang’a bir e-posta göndererek kullanıcı adına el koyulduğunu belirtti.“Aslında onu gasp ettiler, tam da olacağını düşündüğüm gibi” diyen Hwang, şirketten yapılan teklifte mali bir teşvik sunulmadığını ancak X ürünleri ve şirket yönetimiyle toplantı teklif edildiğini belirtti.Twitter kullanıcı adları üzerinde herhangi bir yasal hakkı bulunmasa da, şirketin hizmet şartlarında ticari marka ihlali durumunda hesapların kaldırılabileceği belirtiliyor.Tek harfli Twitter hesapları, hizmetin ilk aylarında oluşturulmuş olsalar da, sosyal ağın en değerli hesapları olarak kabul ediliyor. Geçmişte, tek harfli hesapların on binlerce dolara el değiştirdiği biliniyor.