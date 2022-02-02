Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'ın belalısına havayolu şirketinden iş teklifi /02 Şubat 2022 18:40

Elon Musk'ın belalısına havayolu şirketinden iş teklifi

Özel uzay şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın başı bir süredir özel jetini takip eden bir Twitter hesabının sahibi gençle belada. Musk'ın para teklif ettiği genç şimdi de aldığı özel iş teklifiyle gündemde.

SHABER3.COM

Özel uzay şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk son günlerde bir üniversite öğrencisi ile güvenlik krizi yaşıyor. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Jack Sweeney, kamuya açık hava trafiği verilerini izleyen bir yazılım üreterek ünlü iş insanı Musk'ın özel jetinin hareketlerini "Elon Musk's Jet" hesabı üzerinden yayınlıyor.

Hürriyet'in haberine göre özel jetinin konumunun bilinmesinin rahatsız olan ve bunun tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine düşünen Musk, 19 yaşındaki gence geçtiğimiz sonbaharda bir mesaj atarak "Bunu durdurabilir misin, bu bir güvenlik riski" dedi ve Sweeney'e 5 bin dolarlık bir teklifte bulundu.

Elon Muskın belalısı genç 5 bin dolarlık teklifi reddetmişti... 19 yaşında özel bir iş teklifi aldı. Musk, Jack Sweeney'nin 50 bin dolarlık karşı teklifi sonrası genci sosyal medya hesaplarından da engelledi.

Bir anda viral haline gelen ve sosyal medya fenomeni olan 19 yaşındaki genç ise teknoloji şirketlerinin hedefi haline geldi.

Florida eyaletinin Orlando şehrinde bulunan bir Özel Jet şirketi Sweeney'ye iş teklifinde bulundu. New York Post'ta yer alan habere göre Stratos Jet Charters adındaki şirket genç adama birlikte çalışmayı teklif etti.

Şirketin başkanı ve CEO'su olan Joel Thomas yaptığı açıklamada "Sweeney'in yaratıcılığını görünce ona iş geliştirme birimimizde bir iş teklifinde bulunduk." ifadesini kullandı. Thomas "Jack'in özel havacılık konusundaki ilgisini ve teknik kapasitesini görünce şirketin kapısını ona açmaya karar verdik. Şu anda Florida Üniversitesi'nde de çalışan genç adamla proje bazlı anlaşabilir ve ona yine de iş imkanı sağlayabiliriz. Ayrıca sağlayacağımız burs ve staj imkanlarıyla da eğitimine ve geleceğini planlamasına katkıda bulunabiliriz." diyerek teklifin içeriğini de anlattı.

Thomas aynı zamanda el yükselterek teklifi cazip hale getirdiklerini zira çocuğun peşinde başka teknoloji firmalarının da bulunduğunun farkında olduğunun altını çizdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elon Musk'ın belalısına havayolu şirketinden iş teklifi Sonraki Haber >>

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Elektrik bedduası

Elektrik bedduası

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Amerika donuyor!...

Amerika donuyor!...

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:34:12