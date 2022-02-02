Almanya'da vatandaşlara yakıt yardımı yapılacak

Küresel çapta hissedilen tedarik sıkıntısı, enerji fiyatlarındaki artış ve yükselen enflasyonun sonuçları Almanya'da da özellikle dar gelirli kesimde daha da hissedilmeye ve endişe yaratmaya başladı. Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan tüketici enflasyonu oranı geçen ay hafif bir azalmayla yüzde 4,9 olarak kayda geçse de yazın yollanacak yıllık enerji ve yakıt faturası, şimdiden pek çok kişinin uykularını kaçırıyor.







DW'nin haberine göre artan rahatsızlık üzerine Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan üçlü koalisyon bugün bakanlar kurulunda bir kereye mahsus bir enerji ve yakıt yardımını karar bağladı. Düzenleme, artan enerji fiyatları nedeniyle dar gelirli hanelere ve öğrencilere bir kereye mahsus para yardımını öngörüyor. Federal bütçeden karşılanacak yardım dar gelirli olduğu için kira desteği alan 710 bin hane ile üniversite öğrencileri ve meslek eğitimi gören gençleri kapsıyor. Yardım alacağı tahmin edilen birey sayısı da toplamda 2 milyon 100 bin olarak açıklandı.





Kabinenin ardından Federal Meclis'ten de geçmesi gereken uygulama şöyle bir modeli öngörüyor: Dar gelirli olup devletten kira yardımı alan tek kişilik bir haneye 135 euro yardım, iki kişilik bir haneye 175 euro yardım, ilave olarak da evde kalan her birey için de kişi başına ekstra 35 euro. Üniversite öğrencileri ile meslek eğitimi alan gençler de yine bir kereye mahsus olarak 115 euro yardım alabilecek.





Düzenlemenin 1 Haziran'da yürürlüğe girmesi planlanıyor, nitekim Almanya'da yıllık tüketim hesaplaması için sayaçlar genelde yaz başında okunup, en geç yaz sonu senelik toplam fatura dökümü vatandaşa gönderilmeye başlıyor.







