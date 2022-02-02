Express'ten flaş iddia: İngiltere, Suriye’yi işgale hazırlanan Erdoğan’a gizlice silah gönderiyor

İngiltere’de yayınlanan sağ yönelimli popüler bulvar gazetesi Express, bugün “Erdoğan yaklaşmakta olan işgal için hazırlıklarını hızlandırırken İngiltere gizlice Türkiye’ye silah gönderiyor” başlığıyla bir haber analiz yayınladı.







Gazetenin internet sitesinde ilk haber olarak yayınlanan analizde, İngiltere’nin Türkiye’ye silah satışları için yeni ihracat lisanslarını 2019’da durdurduğunu, ancak geçen Aralık’ta Boris Johnson’ın talimatıyla ihraç izinlerinin verilmeye başlandığı bildirildi.





TÜRKİYE SİLAHLARI SURİYE’DE KULLANMAYACAĞINA DAİR SÖZ VERDİ





Haberde İngiliz hükümetinin ihraç izinlerini “silahların kuzeydoğu Suriye’de kullanılmayacağının inkar edilemez bir şekilde kanıtlaması halinde” verileceğini belirttiği, ancak İngiliz ticaret yetkililerinin silahların Suriye’de kullanılıp kullanılmadığını nasıl belirleyeceğinin çok belirsiz olduğu kaydedildi.









Konuya ilişkin bilgi talep edilen İngiliz Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında ilişkilerin bozulabileceğini gerekçe göstererek bunu yapmayı reddetti.







2016’dan bu yana İngiltere, Türkiye’ye yaklaşık 1,2 milyar değerinde silah ve askeri teçhizat sattı. Bunlar içinde F-16 bombardıman uçakları için lazer hedefleme sistemleri, diğer savaş uçağı bileşenleri ve Bayraktar-2 SİHA’ları için bomba salan ve güdüm sistemleri de bulunuyor.





Haberde İngiltere’nin Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı olduğu, bu yıl daha da kapsamlı bir ticaret anlaşması için müzakereler yürütüleceği belirtilerek Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya’nın Türkiye’ye silah satışlarını kısıtlamış olduğu hatırlatıldı.