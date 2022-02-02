Samanyolu Haber /Dünya / Express'ten flaş iddia: İngiltere, Suriye’yi işgale hazırlanan Erdoğan’a gizlice silah gönderiyor /02 Şubat 2022 19:19

Express'ten flaş iddia: İngiltere, Suriye’yi işgale hazırlanan Erdoğan’a gizlice silah gönderiyor

İngiliz gazetesi, İngiltere hükümetinin iki yıl önce Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik başlattığı askeri harekatları "pervasız" ve "amaca zararlı" olarak kınamasına rağmen Türkiye'ye silah ihracatına geçen Aralık'tan beri yeniden başlamış olmasını eleştirdi.

SHABER3.COM

İngiltere’de yayınlanan sağ yönelimli popüler bulvar gazetesi Express, bugün “Erdoğan yaklaşmakta olan işgal için hazırlıklarını hızlandırırken İngiltere gizlice Türkiye’ye silah gönderiyor” başlığıyla bir haber analiz yayınladı.

Gazetenin internet sitesinde ilk haber olarak yayınlanan analizde, İngiltere’nin Türkiye’ye silah satışları için yeni ihracat lisanslarını 2019’da durdurduğunu, ancak geçen Aralık’ta Boris Johnson’ın talimatıyla ihraç izinlerinin verilmeye başlandığı bildirildi.

TÜRKİYE SİLAHLARI SURİYE’DE KULLANMAYACAĞINA DAİR SÖZ VERDİ

Haberde İngiliz hükümetinin ihraç izinlerini “silahların kuzeydoğu Suriye’de kullanılmayacağının inkar edilemez bir şekilde kanıtlaması halinde” verileceğini belirttiği, ancak İngiliz ticaret yetkililerinin silahların Suriye’de kullanılıp kullanılmadığını nasıl belirleyeceğinin çok belirsiz olduğu kaydedildi.


Konuya ilişkin bilgi talep edilen İngiliz Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında ilişkilerin bozulabileceğini gerekçe göstererek bunu yapmayı reddetti.

2016’dan bu yana İngiltere, Türkiye’ye yaklaşık 1,2 milyar değerinde silah ve askeri teçhizat sattı. Bunlar içinde F-16 bombardıman uçakları için lazer hedefleme sistemleri, diğer savaş uçağı bileşenleri ve Bayraktar-2 SİHA’ları için bomba salan ve güdüm sistemleri de bulunuyor.

Haberde İngiltere’nin Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı olduğu, bu yıl daha da kapsamlı bir ticaret anlaşması için müzakereler yürütüleceği belirtilerek Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya’nın  Türkiye’ye silah satışlarını kısıtlamış olduğu hatırlatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Express'ten flaş iddia: İngiltere, Suriye’yi işgale... Sonraki Haber >>

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Elektrik bedduası

Elektrik bedduası

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Amerika donuyor!...

Amerika donuyor!...

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:34:18