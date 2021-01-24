Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'tan yine çok konuşulacak bir fırlatış /24 Ocak 2021 21:51

Elon Musk'tan yine çok konuşulacak bir fırlatış

Elon Musk’ın başında olduğu SpaceX şirketi toplam 143 uydu taşıyan Falcon 9 roketini uzaya göndermeyi başardı.

SHABER3.COM

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya fırlattı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, dün ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden aynı anda 143 adet uydunun uzaya gönderileceği Transporter-1 görevi kapsamında Falcon 9 roketini TSİ 17.55’te fırlatmayı planlamıştı. Fırlatma olumsuz hava koşulları nedeniyle dakikalar kala ertelenmişti. SpaceX, ertelenen fırlatmayı bugün TSİ 18.00’de başarılı şekilde gerçekleştirdi.

Transporter-1 görevi kapsamında 133 tanesi ticari ve devlet uydusu, 10’u ise Starlink uydusu olmak üzere toplamda 143 adet ufak uydu yörüngeye yerleştirilecek.Musk, Starlink Projesi'yle dünyanın her yerine internet götürmeyi amaçlıyor.

SpaceX tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Roketteki Starlink uyduları, kutup yörüngesine yerleştirilen ilk uydular olacak” denildi.
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