Elvan’ın istifası, Dolar ve döviz piyasasını nasıl etkiledi?

DOLAR 13,50 BANDINI AŞTI





YATIRIMCILARLA GÖRÜŞME BUGÜN





MERKEZ BANKASI DOĞRUDAN MÜDAHALE ETMİŞTİ





Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan dün gece yarısı görevinden istifa etti. Elvan'ın yerine Berat Albayrak'a yakın isimlerden biri olarak gösterilen Nureddin Nebati atandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'düşük faiz' politikasını da da destekleyen Nebati'nin ilk açıklaması, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır" şeklinde oldu.Nureddin Nebati'den ilk açıklama: 'Rabbim hayırla sonuçlandır'Nureddin Nebati'den ilk açıklama: 'Rabbim hayırla sonuçlandır'Bakanlık görevindeki bu değişimin ardından gözler piyasalara çevrildi. Çarşamba sabahı 10.57’de 13,82’yi gören TL/Dolar kuru, 45 dakika içinde 12,58’e kadar geriledi. Ancak sonrasında yeniden 13 liranın üzerine çıktı. Türk Lirası/Amerikan Doları kuru, dün akşam Lütfü Elvan’ın istifa haberi öncesii 13,24 seviyelerinde bulunuyordu.08:30 itibariyle dolar/TL 13,50 bandını aşarak 13,52 olarak işlem gördü. Euro/TL ise 15,25-15,30 aralığında işlem görüyor.09:07 itibariyle ise yeniden dolar/TL kuru 13,47'ye çekildi.Asya borsaları ise dalgalı işlemler görülürken Çin gayrimenkul hisselerindeki kazanımlardan destek alarak yükseldi. FED Başkanı Jerome Powell'ın FED'in tahvil alımlarını azaltma programının takvimini öne çekmeyi değerlendireceğine yönelik işaret vermesi; faiz artırımlarının öngörülenden daha erken gerçekleşeceğinin sinyali olarak değerlendirildi.Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,25 yükselen Çin lokomotif endeksi ve yüzde 0,2 yükselen Hong Kong Hang Seng endeksinin desteğiyle yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,6 geriledi.Öte yandan bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcılarla yapacağı toplantı da önem taşıyor. Yerli yatırımcılarla yapılacak toplantının saat 11:00'de, yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantının 16:00'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistiklerinin haftalık verileri de bugün yayımlanacak.TCMB döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurmuş, yapılan açıklamada şöyle denilmişti:"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."TCMB ayrı bir açıklamayla Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığını da belirtmişti.Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından dolar/TL 13,06'ya gerilemiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gün içindeki açıklamalarıyla dalgalı seyrine devam etmişti.