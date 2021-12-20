EMA bir aşıya daha onay verdi: Novavax

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD biyoteknoloji şirketi Novavax'ın geliştirdiği Covid-19 aşısına onay verdi. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da onay aldıktan sonra Novavax; Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson'dan sonra Avrupa Birliği'nde kullanım izni alan beşinci aşı olacak. AB Komisyonu'nun aşıya onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor.







EMA'nın Novavax'a verdiği kullanım izni 18 yaş üstü ile sınırlı.





Klinik araştırmalara göre Novavax aşısının koruyuculuk oranı yüzde 90 düzeyinde. Aşının Güney Afrika'da ilk kez tespit edilen ve tüm dünyaya hızla yayılan Omicron varyantı üzerinde ne ölçüde etkin olduğu ise henüz bilinmiyor.





Novavax aşısı, ne Biontech/Pfizer ve Moderna gibi mRNA teknolojisiyle üretilmiş bir aşı ne de AstraZeneca ve Johnson&Johnson gibi bir vektör aşısı. Aşı içindeki parçacıkların tıpkı koronavirüsün sahip olduğu gibi Spike proteinleri taşıdığı ve bu proteinlerin vücudun antikor ve T hücresi üretmesine sebep olduğu kaydediliyor.





Avrupa Birliği, Novavax'tan 200 milyon doz aşı satın alınmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.