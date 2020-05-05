Embrace Relief’ten sürgündeki ihtiyaç sahibi ailelere bağış kampanyası!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Embrace Relief yardım kuruluşu, Korona salgını sebebiyle yurt dışında, özellikle ABD’de zor durumda olan aileler için “Stronger Together” işimli yardım kampanyası başlattı.





15 Temmuz 2016'dan sonra Türkiye’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan ailelerden, oturum almamış ve çalışma izni olmayanların başta gıda olmak üzere maddi yardıma ihtiyaçları olduğu belirtildi.

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ABD’de Korona sebebiyle işini kaybeden ve çalışma izni olmayan 240 aile tespit ettiklerini belirten Embrace Relief, gıda almada problem yaşayan 47 aileye 400 dolar yardımda bulunulduğunu aktardı.





BAĞIŞ KAMPANYASI





İhtiyaç sahibi ailelere yardımı devam ettirebilmek amacıyla “Stronger Together” yardım kampanyası düzenleyen Embrace Relief, 5 Mayıs günü (bugün) saat 19:00 ila 22:00 arasında online bağış kampanyası yapacak.





Embrace Relief, bu bağış kampanyasıyla ABD’de yapılan yardım faaliyetleri hakkında da bilgi verecek. Ünlü NBA oyuncusu Enes Kanter’in “Stronger Together” kampanyasının partneri olacağı belirtildi.





ABD’li senatör ve milletvekillerinin de online bağış kampanyasında konuşmacı olarak katılacağı vurgulandı.





Saat 19:00 ila 22:00 arasında gerçekleştirilecek olan oline bağış kampanyasını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.



