Emekli amiral Atilla Kıyat'tan Hulusi Akar'a Montrö hatırlatması: 'Aramıza hoş gelmiş'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün katıldığı savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin de açıklamalarda bulundu.





Akar dün yaptığı açıklamada, "Bizim tutumumuz çok açık ve net, Montrö rejimi çerçevesinde Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu yıllardan beri dile getiriyoruz. Montrö'nün sağladığı statünün bütün taraflar için yararlı olduğunu, günümüz koşullarında bundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını hep gündeme getirdik" dedi.





"ARAMIZA HOŞ GELMİŞ"

Akar'ın sözleri sonrası "Montrö'nün tartışmaya açılması” hakkında açıklama yayımlayan ve haklarında dava açılan 104 emekli amiralden biri olan Atilla Kıyat, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.





Kıyat, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Montrö hassasiyetimizi ifade edince, bize hakaret eden Hulusi Akar “Montrö'nün sağladığı statünün bütün taraflar için yararlı olduğunu, günümüz koşullarında bundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını hep gündeme getirdik. Aramıza hoş gelmiş" ifadelerini kullandı.





AMİRALLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ Akar daha önce, 104 emekli amiralin, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması", "Atatürk ilke ve devrimleri" konularında yayımladığı açıklamaya tepki göstermişti.

Akar söz konusu açıklamaya ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" ifadelerini kullanmıştı.



