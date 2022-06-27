Samanyolu Haber /Gündem / Emekli amiraller davasında yeni gelişme /27 Haziran 2022 14:51

Emekli amiraller davasında yeni gelişme

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla’ suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında mahkeme, savcılığa esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verdi ve davayı 19 Eylül’e erteledi.

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Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla' suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında mahkeme, savcılığa esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verdi ve davayı 19 Eylül’e erteledi.

Montrö’nün asla tartışmaya açılmaması yönünde ortak açıklama yapan 103 emekli amiral hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçlamasıyla 3’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Emekli amirallerin yargılamasına Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi. Duruşmada savcı, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) ikinci kez yaptığı davaya katılım talebi konusunda yeniden karar verilmesine gerek olmadığı yönünde mütalaa verdi ve Feyyaz Öğütçü başta olmak üzere bazı tanıkların dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tanık dinleme taleplerini reddetti ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere savcılığa süre vererek davayı 19 Eylül’e erteledi.
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