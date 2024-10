Emekli maaşı farkına tek formül!

Yüksek emekli maaşı almak isteyenler 2024 yılında emeklilik dilekçesi vermek isteyince SGK’larda yığılma olmuştu. 2025 yılına göre emekli maaşlarında oluşacak yüzde 30-35’lik farka hükümet el attı. Emeklilik şartlarını iyileştirecek bir çalışma için hazırlıklar başladı. SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olacakların dört gözle beklediği emeklilik reformunda ise detaylar ortaya çıktı.



KAMUDA ÇALIŞAN EMEKLİ OLMAK İSTEMİYOR



SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu farkın ilk kez bu yıl ortaya çıkmadığına dikkat çekerek, “Ancak 204 yılındaki bu fark olağanüstü olduğu için dikkat çekti. 2024 yılında emeklilik dilekçesini verenler 2025 yılına göre yüzde 30’luk fark olacağı aşikardır. Bununla ilgili düzenleme gerekiyor ama düzenleme için de geç kalındı. Enflasyon, büyüme hedefleri zaten belliydi. Bu sürede epey sigortalı çalışan emekli oldu. Yıl sonuna 2-3 aylık bir zaman kaldı. Bir an önce düzenleme yapılması özellikle kamuda çalışan işçilerimiz için son derece önemli. Onlar emekli olmak istemiyorlar çünkü şu an aldıkları maaşlar daha yüksek” ifadelerini kullandı.



“SGK’YI ÇİFTE ZARARA UĞRATACAK”



2024 yılında emekliliğin SGK için çifte zarar anlamını taşıdığına vurgu yapan SGK Başuzmanı Karakaş, “Bir yandan her bir sigortalıdan alınan primden mahrum kalacak. Diğer yandan fazladan emekli maaşı ödenmesi anlamına geliyor” diyerek merak edilen o formülü anlattı:



“Tek bir formül var. Hükümetin vatandaşı ikna edici ve bu farkı tamamen kapatıcı bir açıklama yapması gerekiyor ki vatandaş sistemden ayrılmasın. Yapılacak olan düzenleme 2024 yılında emekli olacak olanlar için emeklilik maaşı bağlanmasında alınacak verilerin 2025 yılında ve sonrasında emekli olacaklar için de geçerli olması lazım. Aynı verilerin geçerli olması gerekiyor. Bu formül bütün farkı kapatacaktır. Bu da emekli olacakları ikna edecektir.”



DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?



SGK Başuzmanı düzenlemeden kimlerin etkileneceğini de, “Memur emeklilerini kesinlikle etkileyen bir düzenleme değildir. Memur emeklileri hiçbir şekilde hak kaybına uğramayacaktır. Çünkü maaş hesaplama esasları Emekli Sandığına göre yapılmaktadır. Burada sadece SSK ve Bağ-Kur’lular için bir düzenleme söz konusu” diyerek anlattı.