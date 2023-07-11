Samanyolu Haber /Politika / Emekli milletvekili maaşlarına 14 bin lira zam! /11 Temmuz 2023 10:12

Emekli milletvekili maaşlarına 14 bin lira zam!

Emekli milletvekillerinin maaşlarına 14 bin lira zam yapıldı. Emekli vekillerin ortalama 55 bin TL olan maaşları yaklaşık 69 bin TL'ye çıkacak.

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Torba Yasa Teklifi’ne konulan özel bir hükümle emekli milletvekillerinin maaşları 14 bin TL daha arttı.

Emekli milletvekili maaşını artırmak için bu yıl da gösterge rakamlarında değişiklik yapıldı. Maaş zamlarının yüzde 17,55’le sınırlı kalmayıp yüzde 25 artabilmesi için Torba Yasa Teklifi’ne özel bir hüküm konuldu. BirGün’de yer alan habere göre, böylelikle emekli milletvekillerinin ortalama 55 bin TL olan maaşlarının 64 bin TL yerine, yaklaşık 69 bin TL’ye çıkartılmasının yolu açıldı.

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Torba Yasa Teklif’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında AKP Milletvekilleri Orhan Yeğin ve Mehmet Kırpınar’ın imzalarıyla ortak bir önerge verildi. Önerge ile eski TBMM Başkanı ve milletvekillerinin emekli maaş zammından yararlanabilmesi için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapıldı.

Üzerinde herhangi bir tartışma yapılmayan önergenin genel gerekçesi, “Maddeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 43’üncü maddesine istinaden emekli aylığı alanların emekli aylıklarının 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan emekli memurlar ile hak sahiplerine ödenen aylıklarda yapılacak yüzde 25 oranındaki artışa paralel olarak yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır” diye açıklandı.

Önerge, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan hiç tartışılmadan jet hızıyla geçti.
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