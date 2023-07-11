Samanyolu Haber /Gündem / Vergi zamları dar gelirliyi vurdu: Etiketler değişiyor /11 Temmuz 2023 10:20

Vergi zamları dar gelirliyi vurdu: Etiketler değişiyor

Vergi oranlarında yapılan artışlar dün yürürlüğe girdi. Marketlerde etiketler hızla değişmeye başladı, binlerce ürüne zam geldi. Bütçe açığını kapatmak için yapılan vergi artışları en çok dar gelirliyi vurdu.

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Art arda gelen vergi zamları, tüm mal ve hizmet fiyatlarına yansıtılmaya başlandı. Seçim harcamaları nedeniyle büyüyen bütçe açığını kapatmak için yapılan vergi zamları en çok dar gelirlileri vuracak. İğneden ipliğe binlerce ürünün fiyatında artışa neden olan yeni vergiler, resmi verilere göre yüzde 40 seviyesinde olan enflasyonun hızla yükselmesine neden olacak. Dün itibarıyla geçerli olan yeni KDV oranları ile marketlerde de etiketler değişti. Market çalışanları bir günde etiket değiştirmeye yetişemediklerinden yakınıyor.

Mal ve hizmetlerden alınan KDV genel oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı, bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi. Çocuk bezi hariç sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kâğıt mendil ve peçete gibi temizlik ürünlerinde ise KDV oranı yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarıldı. Etiketlerde sadece oranlar değişmedi ürünlerin fiyatları da değişti.

KDV’si artan ürünlerden biri de ilaç oldu. Dün itibarıyla ilaçta KDV oranı yüzde 10’a çıkarıldı. Bununla birlikte 14 bin 900 çeşit ilacın fiyatının artacağını belirten TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı yazılı açıklamada "Yaşamsal öneme sahip ürünlerde KDV'nin mali takibi sağlama amacıyla sembolik bir değere düşürülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



AKARYAKITA ZAM

Seçim sonrası dolar kurundaki artış nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geldi. Akaryakıt ürünlerinde de KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesi sonrası benzin ve motorin zamlandı. Litre fiyatı benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, LPG de 15 kuruş zamlandı.

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26,65 TL'ye, Ankara'da 27,13 TL'ye, İzmir'de 27,16 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,20 TL'ye, Ankara'da 25,67 TL'ye, İzmir'de 25,79 TL'ye yükseldi. Son zamla birlikte seçimden sonra geçen 2 aydaki zam oranı benzinde yüzde 34,5, motorinde yüzde 35,6 oldu.

TOGG’A İKİNCİ ZAM

KDV zammı otomobil fiyatlarına da yansıdı. Yerli otomobil TOGG’un elektrikli modellerine geçen hafta gelen yüzde 27’lik zammın ardından dün de KDV zammı geldi. Böylece bir haftada fiyat 274 bin 500 TL yükseldi.

SİGARAYA ÇİFTE ZAM

Geçen hafta ÖTV’ye gelen sigara ve içkiye kararın ardından bir de KDV zammı eklendi. Değişiklik sonrası sigarada satış fiyatı üzerinden hesaplanan KDV oranı yüzde 15,25'ten yüzde 16,67'ye yükseldi. Bu da sigara fiyatlarına 5 TL zam olarak yansıdı. Böylece en düşük sigara fiyatı 41 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 48 TL oldu.

KDV oranının artırılması ile birlikte teknolojik ürünlere de zam geldi. Seçimden sonra kurdaki artışa birlikte ürünlerine 4 kez zam yapan Apple Türkiye bu kez de KDV zammı yaptı. Böylece en pahalı iPhone modeli 85 bin 999 TL’den 87 bin 457 TL’ye yükseldi.

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VERGİDE DE ADALET SAĞLANMIYOR

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, vergi oranlarındaki artışla ilişkin “KDV artışlarını suistimal ederek fiyatlarını daha da yükseltenler, her dönem var, bu da sorunun bir başka tarafı” ifadelerini kullandı. KDV oranlarına yapılan zamlar tüketicinin küçük olan ekmeğinin daha da küçülmesine neden olduğunu belirten Koçal, “Her yerde olduğu gibi vergide de adalet sağlanamıyor” dedi.

Özellikle temizlik ürünlerindeki zamların halk sağlığı sorununa yol açacağını kaydeden Koçal, “Sağlık harcamalarının tümüne yüzde 2’lik zam gelmesi cabası” diye konuştu. Bütçe açığının faturasının halkın sırtına yüklenmesine tepki gösteren Koçal, “Ekonomiyi bu duruma kimler getirdi ise sorumlular onlardır. Geçmediğimiz köprülerin, oto yolların, tünellerin, kullanmadığımız havaalanlarının ücretlerinin döviz bazlı ödenmesi için kimler karar verdi ise, kimler eksik bilgilendirme ve hesaplar yaptı ise sorumlu onlardır. Bu ülkenin kaynakları kimlere aktarıldı ise acı reçeteyi de onlar içmelidir” ifadelerini kullandı.
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