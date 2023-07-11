Emniyet'ten üç ile uyarı: 'İntikam için 4 kişilik infaz ekibi Türkiye’de'





Ülkücü mafya Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelen ve 8 Şubat 2022'de Kuzey Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ölen Halil Falyalı, 100 milyar liralık "yasa dışı bahis pazarını" elinde tutan bir isimdi. Falyalı’nın adı Türkiye’de bir dizi soruşturmaya girdi ancak her seferinde bu dosyalardan sıyrılmayı başardı.





Peker yayınladığı videolarda Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya giderek iki ülke arasındaki uyuşturucu rotasını görüştüğünü öne sürdü. Peker, oğul Yıldırım'ın Kuzey Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri olduğunu ve "bu kişinin uyuşturucudan elde ettiği para trafiğini yönettiğini" iddia etti. Ayrıca Falyalı’nın elinde siyasilere şantaj görüntüleri olan arşivin bulunduğunu iddia ediyordu.





Üç ile o rapor gönderildi

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Halil Falyalı cinayetine ilişkin 5’i tutuklu, 6 sanık hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava açılmıştı. Bu yargılama devam ederken İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı ve 3 ayrı ilin (İstanbul, Hatay, Gaziantep) yetkili birimlerine çarpıcı bir rapor gönderdiği ortaya çıktı.





‘Cinayetten Cemil Önal’ı sorumlu tuttu’

Haberde yer alan ve istihbari bilgi içerdiği belirtilen söz konusu raporda Hüsnü Falyalı’nın cinayetin azmettiricisi olarak ağabeyinin paralarını yöneten ve şuan firari olan Cemil Önal’ı sorumlu tuttuğu kaydedildi. Raporda, Önal’ın, Söylemez kardeşlerle anlaşarak bu cinayeti işlettiği yönünde bir fikre sahip olduğu aktarıldı. Raporda, Hüsnü Falyalı’nın, Önal’ı öldürtmek için bir ekip arayışına girdiği iddia edildi.





‘İnfaz ekibindeki’ 4 kişi belirlendi

Raporda, Falyalı’nın bu arayış sürecinde kendisiyle beraber çalışan H. K., C. L., F. K. ve S. Ç. isimli kişileri Türkiye’ye gönderdiği kaydedildi. Raporda, Falyalı’nın, görünürde bu kişileri ‘beğenmediği’ gerekçesiyle Türkiye’ye gönderdiği ancak asıl amacının Cemil Önal’ı öldürtmek olduğu kaydedildi. ‘İnfaz ekibi’ olduğu iddia edilen 4 kişinin farklı farklı havalimanlarını kullanarak 2 Haziran günü Türkiye’ye geldiği raporlandı.





İki koruma için de ‘hesaplaşma’ iddiası

Raporda ayrıca, Hüsnü Falyalı’nın cinayet davasında tutuklu bulunan ağabeyinin korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık’ı da cinayetten sorumlu tuttuğu, bu kişilerle onların tahliye edilmesi durumunda ‘hesaplaşacağı’ da belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tüm bu istihbari bilgilere dair önlem alınmasını istedi.





Gönderilen 4 kişiden 3’ü sabıkalı

Öte yandan Falyalı’nın Türkiye’ye gönderdiği öne sürülen 4 isimden sadece birinin sabıkası bulunmuyor. Diğer 3 ismin, “kasten yaralama, dolandırıcılık, mala zarar verme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi çok sayıda suçtan sabıka kayıtları mevcut.